Mulheres denunciam abusos sexuais em centros da imigração

Maria e “E.D.” alegam ter sido vítimas de abusos sexuais quando estavam detidas em centros do ICE na Pensilvânia e Texas

O incidente teria acontecido numa manhã em maio desse ano, após Maria ter sido liberada do Centro Residencial de Detenções T. Don Hutto, no Texas. Na ocasião, ela pagou fiança e foi liberada para ficar na casa do irmão, em Washington-DC, enquanto aguardava o andamento do caso de asilo. Após juntar os seus pertences, ela foi acompanhada através uma área de carga e descarga isolada com cercas de arame farpado e colocada numa viatura. O motorista do veículo era um guarda de nome Donald Dunn. Logo após a saída do T. Don Hutto, ele saiu da estrada.

“Ele agarrou os meus seios. Ele pôs as mãos sob as minhas calças e tocou as minhas partes íntimas”, relatou Maria. “Ele me tocou novamente no interior da caminhonete e minhas mãos estavam atadas. Ele começou a se masturbar”.

Em 2014, uma solicitante de asilo de 19 anos, identificada pelas iniciais “E.D.”, estava detida num centro de detenções na Pensilvânia com o filho dela de 3 anos. Poucos meses durante os 7 meses de estadia, ela foi sexualmente atacada por um guarda. “Eu não soube como recusar porque ele me disse que eu seria deportada”, relatou. “Eu estava na prisão e ele era o agente de imigração. É como eles determinam que você faça uma coisa e você tem que fazer”.

Maria e E.D. foram entrevistadas pelo jornal New York Times e fazem parte de milhares de imigrantes que alegam ter sofrido abusos sexuais enquanto estavam sob a custódia do Departamento de Imigração (ICE) ao longo dos últimos 10 anos. Os dados são do Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Segurança Nacional (DHS). As duas mulheres solicitavam asilo aos EUA.

O ICE registrou 1.310 denúncias de abuso sexual contra detentos entre os anos fiscais de 2013 e 2017. Embora o órgão alegue que esse número seja relativamente baixo, pois cerca de meio milhão de imigrantes passam pelo sistema de detenções todos os anos, grupos de ativistas calculam que a incidência de abusos é significativamente mais alta. Enquanto a atenção nacional está voltada nas políticas do Presidente Donald Trump com relação às famílias de imigrantes detidas na fronteira com o México, os abusos nos centros de detenção continuam a ocorrer.