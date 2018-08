Mulheres lançam associação “AME” em Newark

A Associação de Mulheres Empreendedoras é uma ONG que foi fundada por Lilian Mageski em novembro de 2014

No sábado (25), às 7:00 pm, na 114 Orchard St., no bairro do Ironbound, acontecerá o lançamento da Associação de Mulheres Empreendedoras (AME), em Newark. Os ingressos custam US$ 30 (convidadas) e US$ 20 (associadas) e dará direito a um coquetel.

A associação tem o objetivo de realizar eventos & networking, exposições & workshop, apoio emocional & profissional, cursos & palestras, além de ações sociais. A entidade tem como presidente Lilian Mageski, as coordenadoras Cláudia Costa e Mila Lopes e diretoras Crys Vilela, Janaina Suarez e Rosa Keleher. Fernanda Pontes é embaixadora da AME, que tem como parceiros a Embaixada dos EUA, o Consulado Geral do Brasil em Boston e o Sebrae.

A Associação de Mulheres Empreendedoras é uma ONG que foi fundada por Lilian Mageski em novembro de 2014, na região metropolitana de Boston (MA). Trata-se de um projeto que tem prosperado e preenchido uma lacuna na comunidade brasileira nos EUA. A adesão por membros da comunidade tem sido meteórica e muito centrada e consistente. No Facebook, a página do grupo conta com mais de 10 mil pessoas e empreendimentos, dos quais a grande maioria são mulheres, pequenas empresárias que não tinham uma base de apoio de como desenvolver ou alavancar seus negócios. Na pauta de trabalho, consta reuniões mensais regulares com todas elas. Para atender a demanda e procura de diferentes áreas onde estão localizadas estas pequenas empresárias.

“Nós expandimos a nossa área de atuação e temos feitos reuniões em diferentes cidades pólos de MA onde percebemos uma necessidade de ficar mais perto de nossas associadas. Para isso, temos feito parcerias de sucesso com empresários brasileiros que facilitam locais para nossos encontros, onde a cada encontro temos uma média de 80 a 150 mulheres, fazemos encontros mensais. O nosso projeto e focalizado nas mulheres empreendedoras”, explicou Lilian Mageski, no website da ONG: www.empreendedorasbrusa.com

O projeto possui os seguintes objetivos:

. Network que proporciona a estas mulheres, divulgar e expandir seus negócios, e também achar as ferramentas e o apoio necessário para legalizar estes negócios, caso ainda não estejam legalizados, além de orientar como organizar e estruturar os mesmos.

. As mulheres que não são empreendedoras de fato poderão ter a oportunidade de aprender umas com as outras; o projeto serve de inspiração e base para que elas possam vir a abrir seu próprio empreendimento, ou até mesmo expandir seus negócios já existentes e abrir oportunidade de emprego, contratando pessoas para alavancar seus negócios.

. O projeto inclui seminários, promove cursos em diversas áreas, eventos, onde elas poderão ter acréscimo de informações visando o crescimento profissional, e também onde elas poderão falar dos seus negócios, expor seus produtos, e efetuar vendas diretas ou indiretas.

. Ações sociais para ajudar as mulheres que, por ventura, necessitem, como também a prestação de homenagens; cada ação tem um propósito e um tema, porém todos com o intuito de ajudar esta união que existe entre todas tem feito a diferença na associação.

. O objetivo é que talentos sejam compartilhados; incentivar o apoio através das redes sociais. Indicar umas às outras, que façam amizade, que tenham uma

vida social ativa.

“Um dos objetivos importantíssimos no nosso projeto e o suporte emocional, sempre que possível, suprimos nossos encontro com palestras motivacionais com profissionais capacitados; psicólogas, ‘life coach’, além de encontros com profissionais de outras áreas

como nutricionistas, contadores, advogados, etc. A ideia é mantê-las sempre atualizadas sobre como aumentar seus rendimentos, fazer seus negócios prosperarem dentro da legalidade e tem dado muito certo”, explicou Lilian.

Informações sobre o evento e reservas podem ser obtidas através do tel.: (732) 881-8147 e (978) 760-1460.