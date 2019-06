“Mulheres na Escrita” reunirá autoras brasileiras em Nova York

A feira conta com exposições artísticas, exibição de textos de mulheres brasileira ao redor do mundo

No sábado (15), das 12:00 pm às 7:00 pm, acontecerá o evento “Mulheres na Escrita”, primeira feira do livro da língua portuguesa com foco em mulheres escritoras em Nova York. O encontro contará com a participação de escritoras brasileiras independentes e renomadas, entre elas Conceição Evaristo, Raíza Costa, Márcia Tiburi, Manuela D’ávila e Drica Pinotti.

Além disso, a feira conta com exposições artísticas, exibição de textos de mulheres brasileira ao redor do mundo, rodas de leitura e uma área especial destinada às atividades infantis para fortalecer o contato com a língua materna.

Em uma época quando, no Brasil, 72% dos autores publicados por grandes editoras são homens, a Mulheres na Escrita valoriza a representatividade feminina no mercado editorial e apresenta a cultura e literatura brasileira em uma das maiores cidades do mundo.

“A Mulheres da Escrita – Feira do Livro da Língua Portuguesa em NY” é uma idealização do grupo Mulheres da Resistência no Exterior, que possui diferentes núcleos ao redor do mundo. O evento está sendo realizado em parceria com o The People’s Forum, espaço cultural e educacional em Nova York, e ZL Books, editora brasileira com sede na Europa e no Brasil e realizadora de salões do livro internacionais.

Mulheres da Resistência trabalha para fomentar a troca de conhecimento e experiências sobre os mais diversos aspectos existenciais, identitários, políticos e sociais que cercam as mulheres brasileiras. O grupo idealiza e promove debates, palestras, workshops, atividades culturais, protestos, manifestações artísticas e outros encontros e eventos que ampliem possibilidades, ideias, ações e assistência mútua. Como brasileiras que vivem no exterior, também buscam discutir complexidades interculturais e criar soluções para questões relacionadas à imigração e a participação na comunidade.

O “Mulheres na Escrita” ocorrerá durante a Feira do Livro da Língua Portuguesa em Nova York, na The People’s Forum, 320 W. 37th St, Manhattan (NY). Entrada Gratuita.