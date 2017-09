Murphy amplia liderança contra Guadagno em NJ

O candidato democrata lidera a oponente republicana por 44% contra 25% em pesquisa de opinião

A equipe de campanha da candidata republicana Kim Guadagno recebeu um golpe duro depois que os resultados de uma pesquisa de opinião foram divulgados na segunda-feira (25). Há menos de uma semana em que um estudo independente revelou que a liderança do rival democrata, Phil Murphy, na sucessão do Governador Chris Christie não era tão ampla.

A nova pesquisa sobre a disputa ao cargo de governador de New Jersey revelou que Murphy lidera Guadagno por uma margem de quase 20%, ou seja, 44% contra 25%, segundo a Suffolk University/USA TODAY Network Poll. Entre os “eleitores muito prováveis”, a liderança de Murphy cai ligeiramente: 45% contra 27%.

No final da semana passada, uma pesquisa realizada pela Fox News revelou que Murphy liderava em somente 13% a oponente, a liderança mais baixa entre os dois candidatos ao governo do estado, entretanto, essa diferença durou pouco. Atualmente, Guadagno ocupa o cargo de vice-governadora no Estado Jardim.

Para piorar a situação, Christie pode ser um dos fatores principais que estejam prejudicando a campanha de Guadagno. Uma pesquisa recente divulgada pelo Fox News indicou que 62% dos eleitores não estão satisfeitos com a situação atual em New Jersey.

Depois de “não conheço”, “Chris Christie” foi a primeira palavra ou frase que veio à mente quando os entrevistados ouviram o nome de Guadagno, conforme o estudo. Cerca de 15% pensaram em Christie, seguidos de 7% “republicanos” e 6% de “vice-governadora”. Aproximadamente, 17% responderam “não conheço”.

Christie continua a sofrer o impacto do nível de desaprovação histórico registrado desde a última pesquisa. Somente 16% aprovam a atuação dele, enquanto 74% desaprovam.

“Os números catastróficos de Christie estão prejudicando qualquer possibilidade de Kim Guadagno se tornar governadora”, disse David Paleologos, diretor do Suffolk University Political Research Center em Boston.

Em contrapartida, Murphy é na maioria das vezes associado com “democrata (6%) e “mudança/novo/ alternativa” (4%), segundo a pesquisa. Entretanto, o candidato líder também é prejudicado por sua ligação com o mercado financeiro. “Goldman Sachs” e “Wall Street” vêm à mente de 6% das pessoas que pensam em Murphy. Além disso, 17% “não sabiam” o suficiente sobre ele, apesar de o ex-executivo da Goldman Sachs ter gastado mais de US$ 10 milhões de sua fortuna pessoal durante a campanha primária.

Murphy talvez tenha uma liderança vantajosa em pouco mais de 6 semanas antes do dia das eleições, mas 24% dos entrevistados, incluindo 21% dos eleitores “muito prováveis”, permanecem indecisos, revelou a pesquisa de opinião.