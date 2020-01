Murphy enviará patrulheiros a Porto Rico após terremotos

O Governador de New Jersey autorizou o envio de uma equipe avançada de 7 membros às áreas afetadas pelos desastres naturais

Devido à recente devastação em Porto Rico provocada pelos fortes terremotos que atingiram a ilha, o Governador Phil Murphy autorizou o envio de um contingente de patrulheiros de New Jersey para Porto Rico para ajudar nos esforços de recuperação.

Na quarta-feira (22), uma equipe avançada de 7 membros viajará do Aeroporto Internacional de Newark para o Aeroporto Internacional de San Juan. O objetivo será obter suprimentos na sede da FEMA em Caguas antes de viajar para a região de Ponce, onde a preparação de um contingente de 50 barcos-patrulha estaduais será coordenada com as autoridades locais, cuja partida está prevista para sábado (25) e retorno previsto para domingo, 9 de fevereiro.

A missão será fornecer proteção e assistência em 7 campos que abrigam entre 2 mil a 5 mil moradores diariamente. Além disso, os patrulheiros serão designados aos principais postos de controle de tráfego dentro dos limites da cidade durante a implantação.

A assistência é fornecida por meio do Pacto de Assistência à Gestão de Emergência, um acordo de ajuda mútua que permite que estados e territórios nos EUA compartilhem recursos em resposta a desastres naturais e causados pelo homem.

“Porto Rico continua sendo afetado pela destruição causada pelo furacão Maria, e agora a ilha também enfrenta as consequências de terremotos devastadores, deixando muitas famílias deslocadas e sem senso de normalidade”, disse Murphy. “Estaremos sempre com o povo de Porto Rico e hoje ordenei à Polícia do Estado de New Jersey que ajude nos esforços de resposta às emergências para ajudar o povo de Porto Rico a reconstruir suas casas e suas vidas.”

“Nossos patrulheiros de New Jersey são sempre os primeiros a avançar e os últimos a se afastar”, disse o Procurador-Geral Gurbir S. Grewal. “Da mesma forma que fizeram no furacão Maria, eles estão se mobilizando para ajudar as pessoas de Porto Rico neste momento de necessidade. Esse grupo especializado garantirá que a ajuda e os suprimentos cheguem às pessoas e áreas mais afetadas em Porto Rico”.