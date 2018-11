Murphy libera US$ 2 milhões para ajudar imigrantes em processo de deportação

A decisão é mais uma forma de Murphy, democrata, desafiar o Presidente Donald Trump, que é republicano

New Jersey liberou US$ 2.1 milhões em verbas dos contribuintes para ajudar grupos que oferecem ajuda legal a imigrantes indocumentados que lutam contra a deportação. O Governador Phil Murphy, que incluiu a verba em seu primeiro orçamento estadual, anunciou na segunda-feira (19) que a administração atual chegou a um acordo com 4 grupos para ajudar indocumentados que não podem arcar com a despesas de um advogado de defesa.

O Estado alocou a verba de US$ 925 mil, cada, para a Legal Services of New Jersey e a American Friend Service Committee. Além disso, foram alocados US$ 125 mil, cada, para as universidades Rutgers e Seton Hall.

“As famílias que chegam a New Jersey em busca de uma vida melhor não merecem ser despedaçadas pelas políticas discriminatórias e cruéis do governo federal”, disse Murphy através de um comunicado. “A deportação é uma das consequências mais dura que um indivíduo pode enfrentar segundo as leis dos EUA, ainda assim muitos imigrantes não têm o direito à defesa pública ou arcar com um advogado”.

A decisão é mais uma forma de Murphy, democrata, desafiar o Presidente Donald Trump, que é republicano. New Jersey tem presenciado a disparada nas prisões de imigrantes indocumentados pelas autoridades federais desde que Trump foi eleito. Agentes do Departamento de Imigração (ICE) prenderam 3.189 indocumentados no Estado Jardim durante o ano fiscal de 2017; um aumento de 42% com relação ao período anterior.

Murphy disse num programa de rádio, na noite de segunda-feira (19), que a verba era necessária porque os imigrantes indocumentados geralmente não sabem onde ir para “obterem as respostas corretas”.

“Nessa era de Trump, as pessoas estão receosas, “vivendo nas sombras” e que isso tem “abalado muitas comunidades”.

“Eu acredito de todo o coração na noção de ‘cidades mais seguras”, disse Murphy. “Quando as pessoas percebem que podem sair das sombras, interagir com os vizinhos, líderes comunitários, oficiais eleitos, especialmente os órgãos de segurança, você tem uma comunidade mais segura e estável”.

Ele acrescentou que “a intenção aqui é pôr uma certa quantidade de dinheiro no lugar em que nos permite dar início ao processo onde as pessoas sabem onde ir. O Governador comentou não saber quantos imigrantes essa verba ajudaria.

“Mas, trata-se de um bom começo”, disse ele no programa de rádio, que foi ao ar nas estações WBGO em Newark, WNYC em New York City e WHYY na Filadélfia.

Murphy detalhou que a quantia de US$ 2.1 milhões foi calculada tendo como base a média de US$ 100 mil para cada um dos 21 condados em New Jersey.

Erika Nava, analista política do New Jersey Policy Perspective, disse, na segunda-feira (19), que o custo total para representar legalmente cada indocumentado que está detido em New Jersey pode alcançar US$ 15 milhões. Embora os US$ 2.1 milhões possam representar somente uma parcela disso, Nava considera “um passo na direção certa”.

Um estudo recente realizado pela Policy Perspective revelou que 67% dos imigrantes em processo de deportação em New Jersey comparece perante juízes desacompanhado de um advogado. A tesoureira estadual, Elizabeth Muojo, disse que a ação também “reduzirá dramaticamente” os custos que os contribuintes arcam com a detenção dos imigrantes indocumentados. Atualmente, existem 3 centros de detenção do ICE em New Jersey.

Melville D. Miller Jr., presidente da Legal Services, adiantou que os imigrantes que buscarem ajuda “receberão a avaliação completa de seus casos e aconselhamento específico referente aos direitos legais deles”.

Outros estados de liderança democrata, como Nova York e Califórnia, oferece m ajuda legal aos imigrantes pobres.