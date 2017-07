Murphy lidera Guadagno na disputa para governador

A redução do imposto predial em New Jersey é prioridade entre os eleitores esse ano

A pesquisa de opinião mais recente na sucessão de Chris Christie como governador de New Jersey revelou que o candidato democrata Phil Murphy lidera em 27% a republicana Kim Guadagno, embora a maioria dos eleitores continue a dizer que não sabe muito sobre os dois oponentes. O estudo da Monmouth University, divulgado na quarta-feira (12), demonstrou que 53% dos eleitores no Estado Jardim preferem Murphy, antigo embaixador na Alemanha, enquanto 26% escolhem Guadagno, governadora interina no estado.

Cerca de 6% escolheria um candidato independente e 14% demonstraram indecisão, conforme a pesquisa, realizada a menos de há menos de 6 meses em 7 de novembro.

O estudo também revelou que a redução do imposto predial em New Jersey, o mais alto de todos os EUA, é prioridade entre os eleitores esse ano, a qual todos os 120 assentos na legislatura estadual também estarão nas urnas.

Os resultados da pesquisa são similares aos da realizada pela Quinnipiac University divulgada em junho que revelou Murphy com 29% à frente de Guadagno logo após eles terem conquistado a nomeação em seus partidos. Entretanto, a pesquisa da Monmouth indicou que 6 entre 10 eleitores não sabem o suficiente sobre ambos os candidatos para formar opinião. Com relação a Guadagno, 61% disseram não ter opinião formada, 18% visão favorável e 21% desfavorável.

Já Murphy se posicionou um pouco melhor com 59% sem ideia formada sobre ele, 29% visão favorável e 12% desfavorável.

Patrick Murray, diretor do Monmouth University Polling Institute, disse que “o partidarismo é a força principal nas pesquisas iniciais, uma vez que muito poucos eleitores sabem muito sobre ambos os candidatos”.

Existem aproximadamente 800 mil mais democratas registrados que republicanos em New Jersey.