Murphy quer tornar imposto sobre cigarros o mais alto do país

O governador de New Jersey planeja elevar o imposto para US$ 4.35 o maço, tornando o mais alto entre os 50 estados

Na terça-feira (25), o Governador Phil Murphy, de New Jersey, propôs o aumento do imposto sobre a venda de cigarros no estado para US$ 1.65 o maço, como parte do 3º orçamento estadual anual. Caso seja aprovado pelos legisladores, o Estado Jardim terá o imposto mais alto do gênero entre todos os 50 estados nos EUA e será o primeiro aumento nos últimos 11 anos. Isso geraria US$ 218 milhões a mais para os cofres do Estado.

Na manhã de terça-feira (25), o jornal The New York Times foi o primeiro a publicar a proposta de aumento de Murphy, frisando que ela ocorre quando muitos estados e o governo federal tentam diminuir a venda de derivados de nicotina. Atualmente, o imposto em New Jersey é de US$ 2.70 o maço, ou seja, o 10º mais alto entre os estados. O plano de Murphy aumentaria o imposto para US$ 4.35 o maço, empatando com Nova York e Connecticut. Somente Washington-DC, com US$ 4.50, teria imposto mais alto, segundo a Tax Foundation, assim como como é New York City, onde é permitido o acréscimo de imposto adicional ao do estado. Na Pensilvânia, o imposto é de US$ 2.60 o maço.

Em 2018, 13% dos adultos em New Jersey fumavam cigarros, em contraste com 17% em 2011, conforme estatísticas do Departamento de Saúde. Nacionalmente, aproximadamente 13.7% dos adultos fumavam em 2018, segundo os Centros de Prevenção & Controle de Doenças (CDC).