Não acabou! região terá neve na sexta-feira

Ainda não é hora de tirar shorts e sandálias do armário, pois nevará em New Jersey, Nova York e Connecticut na sexta-feira (10) e terça-feira (14), segundo especialistas. Após uma semana quente, com temperaturas alcançando os 60º graus (15º Celsius), aparentemente, a natureza mudou de ideia e a região do Tri-State poderá acumular até 5 polegadas de neve na noite de quinta (9) para sexta-feira (10), preveem os meteorologistas.

Como o concreto e asfalto estão relativamente quentes com a aproximação da primavera, a neve tende a derreter, mas poderá dificultar a ida para o trabalho dos motoristas na manhã de sexta-feira.

Temperaturas baixas são esperadas para o final de semana e na terça-feira (14), mais neve poderá cair.

Os meteorologistas detalharam que uma tempestade está vindo da Costa Oeste e poderá chegar à região nordeste dos EUA na noite de segunda (13) para terça-feira (14).

Ainda é cedo para prever exatamente a quantidade de neve, mas o especialista sênior Dave Dombek, da Accuweather, citou a probabilidade de 0 a 8 polegadas até a tarde de terça-feira.

“Ainda está muito fora do nosso alcance agora, mas as probabilidades são muito grandes de que teremos pelo menos um pouco de neve”, concluiu.