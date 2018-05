“Não agora, nem nunca”, responde Nieto ao muro proposto por Trump

Enrique Peña Nieto respondeu rapidamente através do Twitter, em inglês e espanhol, rebatendo que o México nunca pagaria pelo plano

A renovação da promessa do Presidente Donald Trump de que o México pagará pela construção de um muro ao longo de toda a fronteira com os EUA provocou uma resposta rápida e enfática do Presidente Enrique Peña Nieto; que insistiu que isso numa aconteceria.

Trump, cuja proposta foi uma das bases de sua campanha política em 2016, voltou ao tema na noite de quarta-feira (23), durante um comício em Nashville (TN). “No final, o México pagará pelo muro e eles gostarão disso, OK?”

Peña Nieto respondeu Trump rapidamente através do Twitter, em inglês e espanhol, rebatendo que o México nunca pagaria pelo plano. “Não agora, nem nunca”.

“Não. O México nunca pagará pelo muro. Não agora, nem nunca. Sinceramente, México (Todos nós)”, dizia a mensagem.

Trump tem evitado tocar no assunto durante aparições públicas, uma vez que o tema fez com que Peña Nieto cancelasse a viagem planejada a Washington-DC no início do mandato do presidente dos EUA. Numa ligação de 50 minutos, um mês depois que Trump assumiu o cargo, os dois líderes tiveram discussões “calorosas” sobre o assunto. Peña Nieto frisou que a exigência era ofensiva aos mexicanos; Trump rebateu que não era razoável que o líder mexicano se afastasse do projeto que soou tão bem entre seus eleitores.

Sem abandonar a promessa, Trump desde então se voltou ao Congresso para levantar o dinheiro necessário para o projeto, entretanto, os legisladores se recusaram a incluí-lo no orçamento de US$ 1.3 trilhão, aprovado em março. Em abril, o Presidente ameaçou paralisar o governo em setembro, caso os congressistas não incluam mais verba no orçamento para o projeto.