Não construiremos o muro todo do Trump, diz Kelly

O ex-general da Marinha também considerou “mal informadas” algumas de outras promessas de campanha feitas pelo Presidente

Na quarta-feira (17), o chefe de pessoal da Casa Branca, John F. Kelly, disse aos legisladores democratas que os EUA nunca construirão um muro ao longo de toda a fronteira do país com o México e que o país vizinho não pagará pela construção. A declaração é contrária à uma das principais promessas de campanha do Presidente Donald Trump.

O ex-general da Marinha também considerou “mal informadas” algumas de outras promessas sobre imigração feitas por Trump durante os comícios, segundo o jornal Washington Post.

Kelly foi ao Capitólio e se reuniu com o Conselho Hispânico do Congresso, o líder da Minoria na Câmara, Steny H. Hoyer (D-Md) e a Deputada Judy Chu (D-CA) para conversar sobre a reforma migratória. Ele garantiu aos legisladores que Trump apoia uma proteção legal e permanente para os Dreamers, mas que o encontro acabou sem qualquer progresso aparente sobre o assunto. Os imigrantes indocumentados que foram trazidos aos EUA ainda na infância são popularmente conhecidos como “Dreamers”.

Além disso, ele estabeleceu uma distinção entre retórica de campanha e administrar o país. “Uma coisa é realizar uma campanha, outra coisa é governar. É realmente bastante difícil”, disse Kelly.

Ao invés de um muro “de ponta a ponta”, Kelly detalhou que “uma barreira física em muitos lugares” é o que a administração quer.

“Um muro de concreto não é uma solução realista em muitos lugares”, disse ele, ecoando comentários similares feitos pela conselheira de Trump, Kellyanne Conway, na semana passada que o Presidente também reconheceu que um muro seria impraticável em regiões montanhosas ou onde rios separam os dois países.