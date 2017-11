Não há vítimas brasileiras no ataque em NY

O núcleo de assistência a brasileiros do MRE está à disposição para informações e esclarecimentos

O governo brasileiro condena o atentado terrorista ocorrido ontem, 31 de outubro, em Nova York, que resultou na morte de pelo menos oito pessoas, entre os quais cinco argentinos, e deixou uma série de feridos, informou o Consulado Geral do Brasil em Nova York.

O Brasil expressa seu pesar às famílias das vítimas fatais, estende votos de rápida recuperação aos feridos e transmite sua solidariedade ao povo e ao governo dos Estados Unidos e da Argentina.

O governo brasileiro reitera sua condenação a todo ato terrorista, qualquer que seja sua motivação.

Até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas. O Consulado-Geral do Brasil em Nova York seguirá monitorando de perto a situação. Segundo as autoridades americanas, estão entre os mortos 5 argentinos e 1 mulher belga.

O núcleo de assistência a brasileiros do MRE está à disposição para informações e esclarecimentos, de segunda a sexta-feira, das 8:00 am às 8:00 pm, pelos telefones: +55-61-2030-8803 e +55-61-2030-8804, e pelo e-mail [email protected]. Nos demais horários, poderá ser contatado o telefone do plantão consular da Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras e de Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty: +55-61-98197-2284. Para casos de emergência, contatar o plantão do Consulado-Geral do Brasil em Nova York: +1-646-403-2676.