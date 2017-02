Nascido na Síria, prefeito diz não à “cidade santuário”

Nascido na Síria, Mike Ghassali disse que não pedirá aos funcionários da prefeitura que desafiem as leis federais

O prefeito de Montvale, Mike Ghassali, um imigrante sírio, adiantou na semana passada que não declarará o município que ele administra um “santuário” para os imigrantes indocumentados. Na quarta-feira (15), ele postou a mensagem no Facebook de que não assinará a ordem executiva declarando a cidade santuário como outras municipalidades em New Jersey.

“As nossas autoridades de segurança são contratadas para nos manter seguros e fazer cumprir as leis municipais, estaduais e federais”, postou Ghassali. “Eu não assinarei nenhuma ordem executiva que peça aos nossos funcionários que desafiem as leis federais”.

O prefeito assinou a postagem frisando que era um “imigrante sírio”. Em outra postagem, ele citou que um terço dos residentes era estrangeiro.

No início de fevereiro, outro prefeito também natural da Síria, Mohamed T. Khairullah, de Prospect Park, declarou o município “santuário”.

“Como autoridades eleitas, cada um de nós interpreta a lei da forma que vê e eu vejo como ilegal e inconstitucional”, disse Mohamed no sábado (18). “Essa é a maravilha dos Estados Unidos, todos nós podemos ter diferença de opiniões”.

Khairullah disse manter um relacionamento cordial com Ghassali, apesar das visões divergentes do regime sírio. A decisão do prefeito de Prospect Park foi tomada uma semana depois que o Presidente Donald Trump assinou o decreto de lei que impedia os refugiados de 7 países muçulmanos, incluindo a Síria, de entrar nos EUA.

“Ninguém deve se sentir ameaçado porque não somos uma cidade santuário”, escreveu Ghassali em resposta aos comentários criticando sua posição. “Montvale não é uma cidade santuário sob essa administração”.

Nessa semana, Trump assinalou planos de que pretende continuar as batidas em busca de “imigrantes criminosos”.