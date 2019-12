Negação de pedidos de asilo em NY dispara 17 vezes mais que o resto dos EUA

O índice de negação de asilo no tribunal de imigração de Nova York subiu de 15% no ano fiscal de 2016 para 44% no ano fiscal de 2019

O índice de pedidos de asilo negados no movimentado tribunal de imigração de Nova York disparou 17 vezes mais rápido do que no resto do país durante a repressão do governo Trump. O tribunal de imigração de Nova York tem sido a “capital do asilo”; pois avaliou 2 de cada 5 petições apresentadas no país desde 2001, enquanto administra 1 quarto do número de casos. Com a aprovação de 55% das petições no ano fiscal encerrado em 30 de setembro, Nova York ainda recebe uma porcentagem maior de pedidos de asilo do que qualquer outro tribunal, exceto San Francisco (CA) e Guam.

Entretanto, a porta em Nova York está se fechando para muito mais solicitantes de asilo do que no passado, especialmente para mulheres. O índice de negação de asilo no tribunal de imigração de Nova York subiu de 15% no ano fiscal de 2016, o último ano completo do governo Obama, para 44% no ano fiscal de 2019, que terminou em 30 de setembro. O resto do país, exceto Nova York, tem sido relativamente estável, com negações passando de 69% para 74%. Ou seja, o índice de negações no resto do país aumentou em 1 nono, mas em Nova York eles quase triplicou.

Existem outros tribunais em que o índice de negações aumentou bastante no mesmo período: Newark, New Jersey (168%); Boston (147%); Filadélfia (118%). Mas, devido ao volume de casos, o que está acontecendo em Nova York está impulsionando a tendência nacional contra o asilo. Por enquanto, em número absoluto, os juízes de Nova York ainda receberam mais pedidos de asilo no último ano do que os de San Francisco, Los Angeles e Arlington, Virgínia, os próximos três maiores tribunais juntos.

Deve-se observar que, desde outubro de 2018, o Escritório Executivo de Revisão da Imigração (EOIR) avalia o desempenho dos juízes com base nos números de conclusão de casos, pontualidade das decisões e no percentual de decisões julgadas procedentes.

“Em essência, os juízes de imigração estão na posição insustentável de ambos jurarem manter os padrões judiciais de imparcialidade e justiça enquanto estão sujeitos ao que parece ser um padrão de desempenho com motivação política”, de acordo com um relatório da American Bar Association que atacou o que dizia “cotas de produção” sem precedentes para juízes.

Denise Slavin, ex-presidente da Associação Nacional de Juízes de Imigração que se aposentou em abril após 24 anos de serviço, disse que o sindicato dos juízes tentou convencer o diretor do EOIR, James McHenry, de suas cotas.

“É basicamente o mesmo problema em colocar cotas nos policiais”, disse ela. “Isso sugere tendenciosidade e distorce o sistema até certo ponto. “Esse é um excelente exemplo da pressão que essas cotas exercem sobre os casos, ou seja, a pressão para resolvê-los imediatamente”, concluiu.