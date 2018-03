Neguinho da Beija-Flor “esquentará” Newark no sábado (10)

O sambista foi campeão do Carnaval Carioca 2018 pela Beija-Flor e trará a energia de um dos maiores espetáculos da terra ao Estado Jardim

Para derreter o gelo que cai sobre o Estado Jardim, no sábado (10), a partir das 11 horas da noite, o cantor e compositor Neguinho da Beija-Flor esquentará o ambiente no salão de shows do restaurante Delícias de Minas, bairro do Ironbound, em Newark. O espetáculo é mais uma produção do Circuito Delícias de Minas. Em fevereiro, Neguinho foi campeão do Carnaval Carioca 2018 pela Beija-Flor e trará a energia de um dos maiores espetáculos da terra a New Jersey.

. Sambista premiado:

Destaque no samba, Neguinho ganhou o prêmio Sharp de 1991 na categoria “melhor cantor de samba”. Ele é considerado um dos mais carismáticos intérpretes do Carnaval Carioca. Em 2005, o artista lançou seu primeiro DVD , na Cidade do Samba, na zona portuária do Rio, contando com a presença de Sandra de Sá e dos puxadores das escolas de samba. Além disso, ele realizou uma turnê internacional com seu empresário Teco Zaltsman, fazendo show em países como a Bélgica, Itália, Suíça, Holanda, Espanha, França, Áustria, entre outros.

. Coragem e superação:

Neguinho lutou contra um câncer do intestino em 2008. Casou-se com Elaine Reis em 23 de fevereiro de 2009 no Sambódrimo da Marquês de Sapucaí; poucos minutos antes de cantar no carnaval. O casamento foi transmitido pela Rede Globo na cobertura do carnaval. Em 2009, Neguinho gravou a música: “Mulher, Mulher, Mulher (Ideia Fixa), originalmente composta em 1974. A música é um funk e sua letra consiste na repetição chiclete da palavra “mulher”. O vídeo clipe da música bateu recordes de acesso no YouTube. A canção foi lançada, em versão samba, no álbum “Guerreiro, Brasileiro e Sonhador” de 2010.

. Sambista admirado:

Em 2015, a companhia Friboi convidou Neguinho da Beija-Flor para ser a estrela de sua campanha de carnaval. Porém, o valor do cachê que a empresa ofereceu ao sambista (R$ 1 mil) revoltou Neguinho, que se sentiu desrespeitado. No mesmo ano, pela primeira vez em 40 anos, Neguinho da Beija-Flor defendeu um samba em outra escola. Ele anunciou que gravaria sambas para escolas “concorrentes” e logo foi convidado por compositores de diversas escolas para abrilhantar e trazer peso às obras. Assim, Neguinho participou da semifinal da escolha dos sambas-enredo da Mocidade para o ano de 2016.

O show do Neguinho da Beija-Flor certamente é uma boa opção para espantar o frio que assola a região nordeste dos EUA e comemorar a chegada oficial da primavera na terça-feira (20). O restaurante Delícias de Minas fica na 168 McWhorter St., em Newark. Informações e reservas de ingressos podem ser obtidas através do tel.: (973) 589-1920.