Neto de ex-presidente brasileiro é preso em Miami

Empresário é neto do ex-presidente João Baptista Figueiredo

NA sexta-feira, dia 02, o empresário Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho foi preso em Miami, na Flórida, sob suspeita de envolvimento em um esquema de pagamento de propinas a dirigentes do Banco de Brasília em troca de recursos para a construção do extinto Trump Hotel, no Rio, hoje batizado de LSH Lifestyle.

Ele é neto do general João Baptista Figueiredo, último presidente brasileiro no regime militar.

De acordo com as informações, havia um mandado de prisão preventiva expedido contra Paulo pela Operação Circus Maximus, da Polícia Federal. O empresário estava foragido desde que as investigações foram iniciadas, em janeiro deste ano.

Segundo os documentos judiciais, ele também estava na lista de procurados da Interpol.

Esta operação relata que pelo menos R$16,5 milhões em subornos foram pagos aos dirigentes do banco que desviassem recursos de fundos de pensão de estatais e órgãos públicos.