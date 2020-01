Neto morreu 2 dias após falecimento da avó em Massachusetts

Os corpos de Ivalda Socorro de Queiroz Araújo e Rodrigo Queiroz de Araújo serão trasladados ao Brasil para sepultamento

No domingo (5), os parentes de Ivalda Socorro de Queiroz Araújo, de 73 anos, natural de Governador Valadares (MG), sofreram grande perda com o falecimento dela na luta contra o câncer. Entretanto, o neto dela, Rodrigo Queiroz de Araújo, de 35 anos, natural de Belo Horizonte (MG), morador em Waltham (MA), sofreu um acidente em casa, onde bateu a cabeça, vindo a morrer 2 dias depois. O brasileiro sofreu traumatismo craniano e ficou internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Mass General Hospital, em Boston (MA). Na ocasião, os médicos informaram à família dele que havia poucas chances de sobrevivência e, na noite de terça-feira (7), comunicaram a morte.

Rodrigo trabalhava como avaliador de acidentes de carros em uma oficina de lanternagem e pintura em Allston (MA). Nas redes sociais, os amigos o descreveram como uma pessoa boa, de coração enorme e “um herói”, por ter cuidado dos irmãos como se fosse o pai deles.

. Campanha beneficente:

Brenda de Paula, neta de Ivalda e irmã de Rodrigo, moradora em Lunenburg (MA), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://bit.ly/36HiLiU, que arrecadou US$ 13.085. O dinheiro será utilizado para pagar as despesas com funeral e traslado dos corpos de avó e neto para sepultamento no Brasil.

“Minha avó Ivalda faleceu domingo, dia 01/05/20 e quando meu irmão Rodrigo soube da notícia sofreu um acidente e veio a falecer também no dia 01/07/20. Toda a família está arrasada! Mas, em específico minha mãe, que perdeu mãe e filho de uma só vez!

Queremos pedir através desse link, em primeiro lugar, orações por toda a minha família e também ajuda financeira para os gastos que teremos aqui para dois corpos e também o traslado para o Brasil! qualquer quantia será de grande ajuda! peço também muito obrigado desde já!

“Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus” – Hebreus: 13:16”, postou Brenda no GoFundMe.com.

Os velórios de Ivalda, filha de Orestes Queiroz and Lucília Gonçalves, e Rodrigo Queiroz de Araújo, filho de Ariene Queiroz de Araújo e Paulo de Araújo Onesimo, ocorreram simultaneamente na sexta-feira (10), na Capela Mary Catherine da Funerária Brasco & Sons, na cidade de Waltham (MA).