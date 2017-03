Nevasca de terça (14) pode acumular um pé de neve

Especialistas preveem que na noite de segunda-feira (13) poderá acumular até 12 polegadas (30 cm) de gelo

Na manhã de sexta-feira (10), a neve cobriu de branco os carros e dificultou o tráfego em direção ao trabalho na região do Tri-State. Entretanto, a próxima nevasca, prevista para a noite de segunda-feira (13) poderá acumular até 12 polegadas (30 cm) de gelo, dependendo da rota traçada por ela, podendo se transformar em chuva, segundo os meteorologistas.

“Ela tem o potencial para ser uma tempestade grande. É difícil prever nesse ponto”, disse Paul Walker, meteorologista da AccuWeather.

A tempestade ocorrida na sexta-feira acumulou entre 1 a 3 polegadas na região metropolitana e até 6 polegadas fora dela, antes de acabar entre 2:00 pm e 3:00 pm.

Os flocos molhados tornarão as calçadas e asfalto escorregadios, com a acumulação de neve sobre carros e áreas com grama. Entretanto, nos horários de pico do trânsito o perigo poderá ser maior, pois, com a queda da temperatura, as estradas podem ser tornar escorregadias.