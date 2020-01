Neve e rajadas de vento de até 80 km por hora poderão atingir NJ

A mudança climática poderá resultar no acúmulo rápido de neve em algumas partes da região norte do Estado Jardim

Na quarta-feira (8), New Jersey pode sofrer rajadas de vento próximas a 80 km por hora, com o potencial de tempestades de neve perigosas, principalmente na metade norte do estado, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS). A mudança climática poderá resultar no acúmulo rápido de neve em algumas partes da região.

Os meteorologistas também estão preocupados com o “gelo preto” nas estradas, já que as temperaturas estão abaixo de zero em muitos pontos após a chuva de terça-feira (7) e a neve fraca. No sul de New Jersey, também existem áreas de neblina e que reduziram bastante a visibilidade, de acordo com o NWS.

As rajadas de vento ao longo do dia podem levar a danos menores nos fios e árvores, bem como a possíveis quedas de energia. Um aviso de alerta entrou em vigor na maior parte do estado, das 10:00 am às 8:00 pm, com ventos de 20 a 30 mph e rajadas de quase 50 mph.

Um alerta para os condados de Essex, Hudson e Union entrou em vigor desde o meio-dia de quarta-feira (8) até meia-noite.

As tempestades podem dificultar as condições nas estradas, pois a neve se acumula rapidamente nas vias, assim como a possibilidade de queda de energia. A tendência é que a tempestade ocorra ao na região norte ao longo da rodovia Interestadual 78, informaram os meteorologistas.

O resto do estado ainda poderá ocorrer alguma queda de neve e tempestades localizadas também podem acontecer no sul da Filadélfia. Em geral, céu está parcialmente ensolarado com temperaturas entre 30º graus (-1º Celsius) e 35º graus (1º Celsius), embora o vento faça com que a sensação térmica seja consideravelmente mais fria.

Os ventos diminuirão significativamente à noite e a temperatura oscilará entre 10º graus (-12º Celsius) e 19º graus (-7º Celsius), na região norte, e 20º graus (-6º Celsius), na região sul do estado.

As previsões revelam temperaturas mais moderadas na quinta-feira (9), com céu parcialmente ensolarado e temperaturas em torno dos 30º graus (-1º Celsius), com a possibilidade de chuva na sexta (10), sábado (11) e domingo (12). Na sexta-feira (10), a temperatura ficará em torno dos 40º graus (4º Celsius) e subirá para os 60º graus (15º Celsius) no fim de semana, ou seja, cerca de 25º graus acima do normal para esta época do ano.