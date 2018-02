Neve poderá acumular 6 polegadas no domingo (4)

Os especialistas preveem que a neve começará a cair na madrugada de sábado (3) para domingo, o dia do campeonato, no Estado Jardim

Uma grande tempestade de inverno tende a trazer mistura de neve e chuva a New Jersey no domingo (4) do campeonato de futebol americano Super Bowl. Segundo especialistas, a neve poderá acumular entre 3 (7.6 cm) a 6 (15.2 cm) em algumas áreas. A maioria da neve pesada tende a ocorrer em regiões altas no estado, como Sussex, norte de Passaic, Warren e leste de Bergen, conforme o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).

Embora as condições climáticas possam mudar com a aproximação da tempestade, a maior partes das áreas no norte e centro de New Jersey, fora as regiões elevadas, tendem a ter mais chuva e neve devido às temperaturas mais altas no domingo. O escritório regional do NWS em Nova York, que monitora a região norte do Estado Jardim, calcula entre 4 (10.1 cm) e 6 polegadas (15.2 cm) na maior parte do Condado de Passaic e oeste do Condado de Bergen na manhã de domingo até a manhã de segunda-feira (5).

O NWS prevê entre 3 (7.6 cm) a 6 polegadas (15.2 cm) de neve na maior parte do Condado de Sussex e norte do Condado de Warren, com 1 (2.5 cm) a 3 polegadas (7.5 cm) no Condado de Morris e parte baixa do Condado de Warren e até 0.5 polegadas (1.2 cm) nos condados de Somerset, Middlesex e Mercer, informou o meteorologista Lance Franck.

A maior parte das regiões central e sul de New Jersey tende a ter mais chuva, com o potencial de neve leve, acrescentou.

Antes da chegada da tempestade, a temperatura em New Jersey será baixa variando entre 20º graus (-6.6º Celsius) e 30º graus (-1.1 Celsius) e ventos de 30 mph. A temperatura tende a cair na madrugada de sexta-feira (2) para sábado (3). A neve poderá começar a cair na madrugada de sábado para domingo (4).