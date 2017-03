Neve poderá acumular entre 2 e 3 polegadas em NJ

A quantidade variará desde 2 polegadas nos condado de Morris, Warren e Essex a até 5 polegadas no Condado de Passaic, segundo o NWS

Não será como a nevasca de terça-feira (14), mas New Jersey terá mais neve neste final de semana. Na madrugada de sexta-feira (17) para sábado (18), os especialistas preveem a queda de neve leve que poderá ocorrer durante todo o dia até domingo (19), provocando acumulação. A quantidade variará desde 2 polegadas nos condado de Morris, Warren e Essex a até 5 polegadas no Condado de Passaic, informou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).

É possível que a neve possa se misturar com chuva congelada na noite de sábado. A neve tende a virar chuva na tarde de sábado, antes de retornar à neve durante a noite. As temperaturas altas ficarão em torno dos 30º graus (-1º Celsius).

Nas áreas centrais e sul de New Jersey, é possível a acumulação de 1 polegada no sábado. Os meteorologistas alertaram para o asfalto e calçadas escorregadios, pois a temperatura cairá para abaixo de zero à noite.

Ainda na sexta-feira, a temperatura é de 40º graus (4º Celsius), ou seja, 10º graus abaixo do normal para o mês de março e os ventos de 10 mph tornam a sensação térmica mais baixa.

No domingo (19), a queda de neve parará pouco antes do amanhecer e o dia será claro, com a temperatura entre os 30º graus (-1º Celsius) e 40º graus (4º Celsius).