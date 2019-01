New Jersey aprova 12 novas leis que afetarão residentes em 2019

As novas legislações abrangem vários aspectos da vida dos moradores no Estado Jardim

Caso você seja fumante, veranista, grávida, mãe de primeira viagem, policial, paramédico e bombeiro na ativa ou aposentado, pai e mãe, membro da plateia em um show, especialista profissional em tranças ou transexual; as leis novas que vigorarão em 2019 poderá afetar sua vida no Estado Jardim. As legislações mudarão como se aplica para benefícios sociais, proíbe o tabagismo em praias públicas, atualiza a administração de pensões, permite alterar certidões de nascimento e muito mais.

. Seguros de saúde:

Em maio, o Governador Phil Murphy assinou uma lei exigindo que todos os moradores em New Jersey que não possuem cobertura de saúde através de um programa governamental como o Medicare ou através do trabalho tenham que comprar uma apólice ou pagar multa na declaração do imposto de renda. A legislação foi redigida com o objetivo de proteger o “Affordable Care Act”, depois que o Presidente Donald Trump e congressistas republicanos cancelaram a exigência que fazia com que pessoas jovens e mais saudáveis adquirissem o seguro de saúde para aumentar a base de segurados. Especialistas preveem que o fim da exigência desestabilize o Obamacare, o qual teria como maioria pessoas doentes e idosas; provocando o aumento no valor das mensalidades.

. Cobertura para o leite materno:

Pouco antes de deixar o cargo, o antigo governador Chris Christie assinou a lei a qual exige que as seguradoras cubram o leite materno para bebês com menos de 6 meses de idade. Agora, as companhias terão que cobrir o leite materno de bancos de leite humano que estejam de acordo com as diretrizes do Departamento de Saúde, contanto que o leite seja prescrito por um médico.

. Licenças para trançar cabelos:

Os profissionais especializados em tranças de cabelo terão que adquirir uma licença limitada e serem submetidos entre 40 a 50 horas de treinamento, dependendo da experiência, incluindo instruções em saneamento, descontaminação e controle de infecção. O Conselho de Cosmetologia de New Jersey administrará as licenças emitidas aos profissionais.

. Proibição do tabagismo em praias:

A partir de quarta-feira (16), o tabagismo não é mais permitido em todas as praias públicas de New Jersey e parques estaduais. Os burladores da nova lei poderão ser multados em US$ 250 na 1ª violação, US$ 500 na 2ª violação e US$ 1 mil nas violações subsequentes. A legislação oferece o livre arbítrio às cidades.

. Venda de ingressos para shows:

A nova lei cancela o limite de 5% da quantidade permitida de ingressos que artistas, casas de espetáculos e outros podiam manter antes que eles fossem postos à venda para o público. Ao assinar o projeto de lei A-4259, Murphy disse que tal limite colocava New Jersey em desvantagem com relação a outros estados. Importante: a lei exige que os vendedores de ingressos que reembolsem os compradores, caso o show tenha sido cancelado, e combate a tecnologia que permite comprar ingressos em grande escala. Ela entra em vigor em 1 de fevereiro.

. Alterações nas certidões de nascimento de transexuais:

A partir de 2 de fevereiro, as pessoas que mudarem de sexo podem alterar as certidões de nascimento. Anteriormente, a lei permitia a alteração no documento somente se a mudança de sexo tivesse sido feita através de cirurgia. O antigo governador Chris Christie, um republicsano, vetou duas vezes o projeto de lei durante 8 anos no cargo, citando receio de fraude. Murphy assinou a proposta em julho.

. Certificado de óbito para transexuais:

A nova lei exige que as certidões de óbito registrem o sexo das pessoas como elas se identificam. O Estado se baseará na informação fornecida pela pessoa que organiza o funeral, “ao menos que a pessoa preenchendo o documento receba um documento que registre a transição de sexo”, conforme a proposta S-493. A nova lei entrará em vigor em 4 de julho.

. Café da manhã nas escolas:

Distritos escolares em New Jersey onde pelo menos 70% dos estudantes qualificam para refeições grátis ou a preços reduzidos devem criar um programa que oferece café da manhã. A nova lei entrará em vigor a partir de 30 de maio. O “Center for Food Action” defende que esses programas são mais eficientes e que mais alunos participam quando o café da manhã faz parte do ano letivo. O grupo calcula que tal legislação afeta 501 escolas onde a média de 90% dos alunos é elegível para refeições grátis ou a valores reduzidos.

. Pensões de policiais e bombeiros:

Em julho, Murphy assinou a lei que separa os fundos de pensões de policiais e bombeiros de outros funcionários públicos estaduais. Há muitos anos os sindicatos da categoria lutavam para administrar os próprios fundos de pensões. Eles argumentavam que podiam fazê-lo melhor que o Estado.

. Auxílio maternidade:

Em vigor desde 4 de outubro, a lei ajusta o processo de aplicação para as pessoas que aplicam para o auxílio maternidade em New Jersey. No estado, as grávidas têm direito a 4 semanas de benefícios antes do parto e 6 semanas (8 semanas nos casos de cesariana), após o parto. Atualmente, os beneficiários devem preencher somente um formulário; agilizando o processo, segundo Murphy.