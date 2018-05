New Jersey avalia proibir fumar em todas as praias

Caso seja transformada em lei, a proposta entraria em vigor daqui a 6 meses

Em 2017, os veranistas deixaram 29 mil pontas de cigarros nas praias em New Jersey. A quantidade impressionou um painel de legisladores estaduais que, na quinta-feira (10), votou a favor da proibição do tabagismo em todo litoral no Estado Jardim.

Os violadores pagariam a multa de US$ 250 pelo primeiro delito, US$ 500 pelo segundo e US$ 1 mil por cada delito posterior, conforme a proposta S-2534. O Comitê do Meio-Ambiente & Energia do Senado aprovou o projeto de lei com 5 votos a favor e 0 contra.

“As praias de New Jersey são usadas e aproveitadas por milhões de pessoas como a atração principal da indústria do turismo no estado”, disse o presidente do Senado, Stephen Sweeney (D-Gloucester), que apoiou a proposta com o Senador Vin Gopal (D-Monmouth). “Os veranistas não deveriam ser prejudicados como fumantes passivos e a areia e a água não deveriam ser poluídas com pontas de cigarro”.

Há 2 anos, o Governador Chris Christie assinou a proibição do tabagismo nas praias e parques de propriedade do estado, entretanto, existem somente duas praias nessa situação: A Island Beach State Park em Seaside Park e Hooks Creek Lake em Old Bridge.

Aproximadamente, 18 municípios litorâneos no estado proibiram de forma independente o tabagismo em suas praias, mas Jeff Tittel, diretor do New Jersey Sierra Club, disse que é hora de unir as forças.

“A proposta é importante porque pelo menos 90% dos parques e praias em New Jersey são de propriedade municipal ou dos condados. É imperativo que proibamos o tabagismo nas praias para proteger os residentes e turistas”, disse Tittel. “Nós não deveríamos transformar as nossas praias em cinzeiros ou nuvens de poluição do ar”.

Caso seja transformada em lei, a proposta entraria em vigor daqui a 6 meses. No outo de 2017, New Jersey aprovou a lei que proíbe a venda de derivados de tabaco à qualquer pessoa menor de 21 anos.