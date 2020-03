New Jersey é o 2º estado em testes positivos de coronavírus nos EUA

Na segunda-feira (23), em todo o Estado Jardim, as autoridades anunciaram 935 novos casos relatados e 27 mortes

Em uma semana, os casos de coronavírus em New Jersey pularam de 178 para 2.844, elevando o estado, na segunda-feira (23), ao 2º maior total de testes positivos nos EUA. Somente Nova York está à frente de New Jersey, com 23.230 casos de coronavírus confirmados. Nacionalmente, o número total de casos é 46.450, de acordo com a Universidade John Hopkins.

O Governador Phil Murphy alertou que os casos continuarão a subir rapidamente com o acesso ampliado aos testes. Os dois primeiros centros de testes administrados pelo Estado estão agora operacionais no Bergen Community College e no PNC Arts Center, no Condado de Monmouth. Ambos atingiram rapidamente a capacidade e fecharam cedo a cada dia em que foram abertos.

O Condado de Bergen tem o maior número de casos no estado, com 609 confirmados. Ainda no Condado, o Holy Name Medical Center, em Teaneck (NJ), relatou que está se aproximando de sua capacidade de estoque de suprimentos, assim como outros hospitais em todo o estado, os quais também enfrentam a diminuição de suprimentos e equipamentos.

Na segunda-feira (23), em todo o estado, as autoridades anunciaram 935 novos casos relatados e 27 mortes. Em New Jersey, o primeiro caso do novo coronavírus foi relatado em 5 de março, quando um homem de 32 anos, morador em Fort Lee (NJ), no Condado de Bergen, apresentou resultado positivo.

Murphy incentivou as pessoas a praticar o distanciamento social, ou a manter a distância física de pelo menos 6 pés (1.80 metros) entre os indivíduos, se as pessoas forem obrigadas a sair de suas casas. De acordo com uma análise com dados da Rutgers University-Camden, mesmo com um nível muito alto de distanciamento social, o estado ainda pode ter 700 mil pessoas infectadas com o coronavírus.

A cidade de Nova York se tornou o epicentro do surto, ultrapassando o estado de Washington, que era o centro até poucas semanas atrás.