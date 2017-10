New Jersey eleva para 21 idade mínima na compra de cigarros

A lei S359 entrará em vigor no estado a partir de quarta-feira (1)

A partir de 1 de novembro, fumantes com idade abaixo de 21 anos não poderão mais comprar produtos derivados do tabaco e cigarros eletrônicos em New Jersey. Em julho desse ano, o Governador Chris Christie assinou o projeto de lei que eleva a idade mínima de 19 para 21 anos. A legislação (S359) concedeu o prazo de 4 meses para ajustes e entrará em vigor na quarta-feira (1).

A polícia não parará jovens fumantes nas ruas para verificar a idade deles, pois a responsabilidade em não vender produtos derivados do tabaco para menores de 21 anos recai sobre os estabelecimentos comerciais. Atualmente, 8 prefeituras em New Jersey aumentaram a idade para 21 anos: Bogota, East Rutherford, Englewood, Garfield, Highland Park, Princeton, Sayreville e Teaneck.

“Eu conversei com o porta-voz (Vincent Prieto) e tenho confiança sobre as nossas chances de ela ser aprovada”, disse Codey (D-Essex), na ocasião, que ajudou a redigir o projeto de lei com o Senador Joseph Vitale (D-Middlesex). “Eu espero que até o final do ano”.

“Nós temos todas essas cidades se apresentando e dizendo que essa é a coisa certa a ser feita. Quando eu era governador, elevei a idade de 18 para 19 (em 2006). Desde então, o número de pessoas que morrem de males relacionados ao tabagismo baixou, e mais importante, a quantidade de novos fumantes diminuiu”.

Codey acrescentou na época que, se a proposta fosse aprovada, o Estado economizará milhões de dólares com a verba atual sendo gasta no cuidado de pessoas que sofrem de doenças relacionadas ao tabagismo.

A elevação da idade para 21 está se tornando uma tendência nacional, disse Karen Blumenfeld, diretora executiva do Global Advisory on Smoke-free Policy, um grupo de combate ao tabagismo com sede em Summit (NJ).

O Havaí se tornou o primeiro estado nos EUA a elevar a idade para 21 e outros 8 estados, incluindo New Jersey, apresentaram projetos de leis que visam fazer o mesmo.