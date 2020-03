New Jersey estende fechamento de escolas até 17 de abril

O Governador Phil Murphy enfatizou que a data não é definitiva, durante coletiva de imprensa, em Trenton (NJ)

As escolas de New Jersey permanecerão fechadas até 17 de abril, enquanto o estado enfrentar a pandemia de coronavírus, anunciou o governador Phil Murphy, na quinta-feira (26). As escolas continuarão ensinando os alunos a distância, usando tarefas on-line ou planilhas, dependendo dos recursos dos distritos escolares.

“Não estaremos preparados para reavaliar o fechamento até 17 de abril, no mínimo”, disse Murphy em Trenton (NJ), durante sua coletiva de imprensa diária sobre o coronavírus. “A decisão de reabrir será baseada em uma discussão cuidadosa com nossos especialistas em saúde pública e segurança e com nossos educadores nos distritos e será guiada pelos fatos relacionados ao assunto”.

Murphy ordenou que todas as escolas públicas e privadas, incluindo pré-escola e universidades fechassem em 18 de março por pelo menos 2 semanas. Ele disse que não reabrirá as escolas até que os especialistas médicos digam que é seguro, portanto, não estará vinculado a uma data arbitrária. O Governador alertou que o fechamento pode se estender por várias semanas a mais.

“Não divulgamos inadvertidamente a data de 17 de abril como a mais cedo que você ouvirá de nós sobre a reabertura das escolas”, disse Murphy.

Outros estados já fecharam escolas pelo restante deste ano letivo ou sugeriram fazê-lo. Em New Jersey, os líderes distritais deixaram de considerar o aprendizado remoto como um paliativo de 2 semanas para aceitá-lo como um novo normal. Ainda assim, surgiram preocupações sobre a igualdade no ensino, serviços para educação especial e até que ponto os alunos ficarão para trás enquanto estão longe das salas de aula.

Um fechamento prolongado em todo o estado pode ser um “sinal de morte” para as preciosas tradições do ensino médio, incluindo as estações de esportes da primavera e bailes de formatura.