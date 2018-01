New Jersey lidera casos de “foreclosure” nos EUA

Mais pessoas perderam os imóveis por falta de pagamento no Estado Jardim

Em 2017, quase 70 mil propriedades foram confiscadas por falta de pagamento, revelou a pesquisa realizada pela ATTOM Data Solutions, uma firma especializada em dados do mercado imobiliário. O índice é o oposto do resto da nação, que apresenta baixas ao longo dos últimos 12 anos, entretanto, menor que os 74 mil em 2016.

O processo de “foreclosure” tipicamente começa quando os mutuários recebem o aviso de atraso no pagamento. Este é essencialmente o primeiro passo do processo, mas a melhora tem sido notável. Por outro lado, os “bank foreclosures”, um dos últimos passos no processo de perda do imóvel por parte do mutuário; aumentou em 2017. New Jersey possui um processo de perda do imóvel historicamente mais longo, pois tratasse de um “processo judiciário estadual”, explicou Daren Conquist, vice-presidente sênior da ATTOM. Os casos contestados nos tribunal devem ser avaliados por um juiz.

Além disso, New Jersey possui muitas leis de proteção do consumidor que desaceleram o processo de “foreclosure”, detalhou Steven Neuner, advogado especializado em aconselhar mutuários que estão perdendo o imóvel por falta de pagamento. No último quadrimestre de 2017, o Estado Jardim demorou 1.300 dias em média para “foreclosure” uma casa, ou seja, um dos períodos mais longos da nação.

“Há muitos passos processuais para evitar o ‘foreclosure”, disse Neuner, como a notificação de 30 dias antes informando a intenção de confiscar o imóvel. “Eles visam proteger os mutuários”.

Mais da metade dos imóveis em New Jersey em processo de confisco por falta de pagamento tiveram os empréstimos autorizados entre 2004 e 2008. Blonquist acrescentou que esse tipo de empréstimo é o mais provável de apresentar inadimplência.