New Jersey pode estar na rota da tempestade Nate

A tempestade tropical pode virar furacão antes de chegar à Costa do Golfo dos EUA

A tempestade tropical Nate se formou no Caribe como parte de mudanças climáticas que têm provocado chuvas pesadas em partes da Nicarágua, Honduras e Panamá, além de poder atingir a potência de um furacão antes de atingir os EUA ao longo da Costa do Golfo.

Agora, New Jersey faz parte do perímetro de incerteza que mostra a rota possível da tempestade para os próximos 5 dias. Nate é a 14ª tempestade que atravessou o oceano atlântico nessa estação. Ela está acumulando ventos de 40 mph e está a 10 milhas de distância de Puerto Cabezas, Nicarágua, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC), às 8 horas da manhã, de sexta-feira (6).

No início da semana que vem, o que sobrou de Nate tende a trazer chuvas a New Jersey, embora a tempestade tenda perder grande parte da força quando se move sobre a terra. Apesar de ainda faltar alguns dias, Nate tende a se intensificar e transformar-se em furacão até alcançar a Península do Yucatan na noite de sexta-feira (13). Ele deve se aproximar da Costa do Golfo dos EUA na manhã de domingo (15).

A rota da tempestade seguiu tomou o sentido oeste desde a noite de quarta-feira (4), quando especialistas acreditavam que ela rumaria para a Flórida. Agora, o centro do perímetro demonstra que o furacão Nate possa atingir o litoral da Louisiana na manhã de domingo (8).

Ainda é cedo demais para os especialistas previrem onde a tempestade atingirá na Costa do Golfo. Chuvas e ventos fortes ameaçam atingir uma área ampla entre a Flórida e a Louisiana. Enquanto isso se calcula que entre 15 a 20 polegadas de chuva tende a cair na Nicarágua na noite de sexta-feira (6).

Nate move-se na direção nordeste a 8 mph e um alerta foi acionado entre Sandy Bay Sirpi, Nicarágua, e Punta Castilla, Honduras. No Néxico, um alerta foi acionado entre Punta Herrero e Rio Lagartos.