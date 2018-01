New Jersey pode ter frio recorde no final de semana

A temperatura recorde já registrada em Newark, em 5 de janeiro, foram 8º graus (-13.3º Celsius), em 1996

A nevasca já passou, mas uma frente fria ainda permanece sobre New Jersey, provocando ventos gelados e temperaturas abaixo de zero. O frio tende a bater o recorde, portanto, os meteorologistas alertaram a população para não subestimar os perigos das condições climáticas. As autoridades emitiram um aviso de alerta que vigorou até o meio-dia de sábado (6) para quase todo o estado, pois os ventos atingiram 45 mph. A temperatura permanecerá muito abaixo de 0º grau até a segunda-feira (8).

O serviço Meteorológico Nacional (NWS) alertou que as pessoas que expuserem a pele ao frio podem sofrer lesões (frostbite, em inglês) em até 30 minutos. O vento forte espalha pelo ar a neve acumulada, portanto, prejudicando a visibilidade dos motoristas.

Nas cidades de Newark e Trenton, os termômetros registraram 10º graus (-12.2º Celsius), mas a sensação térmica é de -10º (-23.3º Celsius) a -7º graus (-21.6º Celsius) em virtude dos ventos fortes que atingem em torno de 20 mph. Na noite de sábado (6), a temperatura mais baixa ficará em torno de 0º grau (-17.7º Celsius), mas a sensação térmica oscilará entre -5º graus (-20.5º Celsius) e -10º graus (-23.3º Celsius).

A temperatura mais baixa já registrada em Newark em 5 de janeiro foram 8º graus (-13.3º Celsius), em 1996. Já temperatura recorde para 6 de janeiro foram 6º graus (-14.4º Celsius), também registrada há 21 anos. No domingo (7), não haverá muita mudança e o dia será ensolarado e frio. Já na segunda-feira (8), a temperatura poderá subir e variar em torno dos 30º graus (-1.1 Celsius), com a possibilidade de ocorrência de chuva ou chuva congelada.