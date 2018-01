New Jersey poderá acumular até 4 polegadas de neve

As previsões apontam para 2 (5 cm) e 3 (7.6 cm) polegadas em Sussex, Belvidere, Newark, Paramus e Morristown

Entre a tarde de terça (16) e manhã de quarta-feira (17), certas áreas em New Jersey poderão acumular até 4 polegadas (10.16 cm), enquanto o resto do estado poderá ter 2 polegadas (5 cm) ou menos. A região norte do Condado de Passaic tende a acumular a maior quantidade de neve, entre 3 (7.6 cm) e 4 polegadas, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).

As previsões apontam para 2 (5 cm) e 3 polegadas em lugares como Sussex, Belvidere, Newark, Paramus e Morristown. Na região central de New Jersey, entre 1 (2.5 cm) e 2 polegadas tendem a cair em New Brunswick. O litoral, área mais atingida pela nevasca que caiu no início de janeiro, não cairá neve, além dos condados Camden, Gloucester, Burlington, Cumberland e Salem.

Nas áreas onde cairá neve, ela tende a chegar depois da 1 hora da tarde, na terça-feira. Nas regiões próximas a New York City, a queda poderá começar depois de 4 horas da tarde, segundo especialistas. Ela poderá continuar a cair na noite de terça-feira até a madrugada. O ar está frio o suficiente para que a neve grude no asfalto.

Na segunda-feira (15), o dia tende a ser frio e nublado, com a temperatura em torno dos 20º graus (-6.6º graus) na região norte de New Jersey e acima dos 20º graus em outras áreas. O feriado de Martin Luther King Jr. Day será frio e a temperatura mais baixa ocorrerá em High Point com 6º graus (-14.4º Celsius). Já a temperatura mais alta ocorrerá no litoral, com Seaside Heights e Sea Girt com 29º graus (-1.6 Celsius).