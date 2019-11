New Jersey poderá ter neve no domingo (1)

O índice maior de acumulação poderá ocorrer na região noroeste do Estado Jardim

Uma tempestade que se move lentamente rumo a New Jersey poderá provocar a queda de neve no estado no domingo (1). O dia ensolarado do Thanksgiving poderá dar lugar a mistura de chuva e neve nesse final de semana, com o índice maior de acumulação ocorrendo na região noroeste do estado.

Na sexta-feira (29), uma tempestade grande rumo à regiões leste dos EUA chegará a New Jersey no início de domingo (1), previu o Serviço Meteorológico Nacional (NWS). A “Black Friday” esteve ensolarada e fria, com a temperatura máxima em torno dos 40º graus (4.4º Celsius) em grande parte do estado até sábado (30). Entretanto, uma tempestade lenta poderá provocar queda de neve nas regiões norte de New Jersey na manhã de domingo (1) e durar durante o dia.

Na manhã de sexta-feira (29), os meteorologistas registraram o acúmulo de menos de 1 polegada (2.5 cm) em Vineland, Trenton, New Brunswick e quase nada no litoral do estado. Entretanto, no Condado de Bergen o acúmulo de neve poderá chegar a 2 polegadas (5 cm) e no Condado de Sussex, o acúmulo poderá chegar a 4 polegadas (10 cm).

Os especialistas preveem que a neve possa se transformar em chuva ainda na manhã de domingo (1), embora retorne à neve na noite do mesmo dia, segundo do NWS. As áreas mais ao norte de New Jersey poderão ter chuva congelada.

“Isso poderá resultar num trânsito caótico desde a tarde e noite de domingo a tarde e noite de segunda-feira”, informou o aviso do NWS.