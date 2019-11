New Jersey poderá ter queda de neve na quinta-feira (7)

Os especialistas alertaram os motoristas para a possibilidade de acúmulo leve de neve e as condições escorregadias nas estradas

Especialistas preveem que New Jersey poderá ter a primeira queda de neve entre a noite de quinta (7) e a manhã de sexta-feira (8) com a possibilidade de acumulação de 1 (2.5 cm) a 2 polegadas (5 cm) de neve e chuva congelada na região noroeste do estado. O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) previu a possibilidade de queda de 1 polegada (2.5 cm) de neve nos condados de Morris, Sussex e Warren, assim como na região oeste de Passaic e norte de Hunterdon, com alguns locais podendo acumular até 2 polegadas (5 cm). A mudança climática poderá começar com chuva antes de mudar para neve, informou o NWS, nas previsões na manhã de terça-feira (5). Os especialistas alertaram os motoristas para a possibilidade de acúmulo leve de neve e as condições escorregadias nas estradas nessas áreas com a aproximação da frente fria.

Já a AccuWeather previu a queda de chuva misturada com neve na região noroeste de New Jersey e chuva no resto do estado, com a possibilidade de mudanças.

“Uma diferença de 50 milhas (80 km) na trajetória da tempestade pode resultar em algumas regiões recebendo toda a chuva ou a mistura de chuva com neve”, informou a AccuWeather. “O corredor da rodovia I-95, incluindo a Filadélfia e New York City, podem estar nessa rota”.

Apesar da chuva e neve pararem na manhã de sexta-feira (8), a temperatura cairá abruptamente. Na sexta-feira e sábado (9), a temperatura tende a ficar em torno dos 40º graus (4º Celsius), embora o céu esteja ensolarado em ambos os dias. Já nas madrugadas de sexta e sábado, a temperatura ficará em torno dos 20º graus (-6º Celsius) e 30º graus (-1º Celsius).

Já na quarta-feira (6), o dia tende a ser ensolarado e a temperatura em torno de 50º graus à tarde. O amanhecer será mais cedo na quinta-feira (7), antes que as nuvens apareçam à tarde e a temperatura caia para os 50º graus (10º Celsius), antes do pôr do sol.