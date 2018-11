New Jersey quer proibir elefantes em circos

O Senado estadual votou 36 votos a favor e 0 contra e a Assembleia estadual 71-3 com três abstenções

O Governador Phil Murphy poderá tornar New Jersey o primeiro estado a proibir o uso de animais selvagens ou exóticos em espetáculos circenses. Os legisladores estaduais enviaram um projeto de lei ao líder democrata chamado “Lei de Nosey”, batizada em homenagem a um elefante africano de 35 anos usado em circos itinerantes por todo o país, que as autoridades dizem que foi abusado e negligenciado por seu dono. A proibição se aplica a carnavais, circos, feiras, desfiles, zoológicos e eventos similares ao vivo, de acordo com o projeto.

“Esses são animais selvagens e ameaçados de extinção e devem ser cuidados de acordo com os mais altos padrões éticos para garantir a sobrevivência de suas espécies”, disse o deputado Raj Mukherji (D-Hudson), em um comunicado.

“Não podemos permitir que manipuladores mal equipados de animais maltratem e explorem espécies ameaçadas”, acrescentou ele.

Outros estados, incluindo Pensilvânia, Massachusetts, Havaí e Nova York, estão considerando proibições semelhantes, disse Mukherji.

Na segunda-feira (29), não houve comentários de desaprovação quando a lei surgiu em ambas as câmaras do Legislativo de New Jersey, controlada pelos democratas. O Senado estadual votou 36 votos a favor e 0 contra e a Assembleia estadual 71-3 com três abstenções.

Cabe agora a Murphy assinar ou vetar.

A proposta não define animais exóticos, mas recomenda que os reguladores estaduais se apoiassem no Ato de Conservação de Espécies Exóticas e em Perigo de Extinção O Estado define animais exóticos como “qualquer espécie de mamífero, pássaro, réptil, anfíbio, peixe, molusco ou crustáceo que não seja nativo de New Jersey”, conforme determinado pelo Conselho de Pesca & Caça.

Os legisladores enviaram uma proposta semelhante, redigida Senador Raymond Lesniak (D-Union), agora aposentado, à mesa do ex-governador Chris Christie pouco antes do líder republicano deixar o cargo, em 16 de janeiro. Christie, no entanto, não assinou a proposta em lei.

