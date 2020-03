New Jersey tem 4 casos de coronavírus confirmados

O último indivíduo diagnosticado tem 32 anos, trabalha na área de saúde, possui apartamentos em Manhattan (NY) e Fort Lee (NJ)

Na sexta-feira (6), as autoridades de saúde em New Jersey confirmaram o 4º caso no estado, um profissional na área de saúde que trabalha em New York City e que tratou 10 pessoas quando estava doente. O indivíduo, de 32 anos, possui apartamentos em Manhattan (NY) e Fort Lee (NJ), informou o Prefeito Bill de Blasio, evitando citar as instalações onde ele trabalha.

O trabalhador estava sintomático quando atendeu 10 pacientes no hospital, mesmo usando máscaras e luvas, em 29 de fevereiro, sábado, antes de ser diagnosticado no próximo dia, segundo o Prefeito.

“Nenhum desses 10 pacientes apresentam sintomas e, obviamente, já se passaram vários dias e isso é um bom sinal que tanto tempo tenha passado”, disse Blasio durante uma coletiva de imprensa sobre o vírus. “Nós estamos rastreando todos os outros contatos e brevemente teremos mais notícias”.

O caso mais recente em New Jersey, um homem de aproximadamente 50 anos, testou positivo para o vírus utilizando o kit estadual COVID-19. Entretanto, o caso permanece “presumido” até que resultados adicionais sejam divulgados pelos Centros de Controle & Prevenção de Doenças (CDCs), informou o Governador Phil Murphy.

Os 4 casos diagnosticados no Estado Jardim incluem 3 homens e 1 mulher, com idades variando entre 30 e 60 anos. Dois dos homens estão em isolamento em hospitais no Condado de Bergen, enquanto o terceiro num hospital em Camden.

A mulher, com idade entre os 30 anos, está isolada na casa dela, conforme as autoridades de New Jersey.