New Jersey terá novo parque de tirolesa

O projeto estava na prateleira até julho de 2018, quando a Flagstaff Extreme concordou em comprar 2 terrenos vagos que compõem o local

Um futuro parque de tirolesa em Roxbury (NJ) está tornando-se realidade, mais de 7 anos após a sua primeira proposta. A rota das árvores está completa, mas aguarda aprovação do Departamento de Assuntos Comunitários do estado (DCA), de acordo com o Flagstaff Extreme, com sede no Arizona.

O gerente em Roxbury, John Shepherd, disse que nenhuma data de abertura foi agendada e que também é necessária uma aprovação local final, do departamento de construção do município. O parque de tirolesa está sendo construído em 48 acres principalmente arborizados, próximo da Rota 46 e da Mount Arlington Road.

O proprietário do Flagstaff Extreme, Paul Kent, disse em um e-mail que será “diferente de tudo em (New Jersey), em termos de número de elementos, níveis de dificuldade e variedade de desafios”.

Planos para construir um parque de tirolesa em Roxbury estão em andamento há vários anos. O conselho de planejamento de Roxbury aprovou o conceito em 2012, mas a proposta inicial, incluindo redes de transporte, pontes, cordas oscilantes e outros desafios, não havia se concretizado.

O projeto estava na prateleira até julho de 2018, quando a Flagstaff Extreme concordou em comprar dois terrenos vagos que compõem o local. O vereador Jim Rilee, de Roxbury, comentou que o parque de tirolesa “é uma ótima idéia. Há muito tempo se espera. Há vários anos que se fala”, disse Rilee.

O trabalho no parque de tirolesa está ocorrendo a 1,6 km de distância da reforma em andamento do Ledgewood Mall, um dos centros comerciais de Roxbury.