New York City avalia banir fumar em calçadas

A proposta proíbe as pessoas de fumarem quando caminharem em todas as calçadas controladas pelo DOT e o DPR

No início da semana, um membro do Conselho Municipal de Nova York apresentou um projeto de lei que proíbe as pessoas de fumarem quando caminharem em todas as calçadas controladas pelo Departamento de Transportes (DOT) e o Departamento de Parques e Recreação (DPR). Peter Koo lançou na quinta-feira (22) o projeto que tornar ilegal fumar em “parques adjuntos, praças e lugares públicos, caminhos de pedestres através de parques e estacionamentos”. Ele vigoraria somente quando as pessoas caminhassem e fumassem e não aquelas que estivessem paradas e fumassem.

“Num mundo perfeito, cada fumante teria a consciência para perceber que fumar e caminhar numa calçada lotada expõe todos atrás de você à fumaça”, disse Koo. “Infelizmente, todos nós já passamos pela experiência de ficar aterás de um fumante enquanto caminhávamos numa calçada lotada da cidade. Se você quiser fumar, se afaste para o lado”.

Apesar de não estar relacionada, a proposta coincide com uma tendência em New Jersey, onde mais de uma dúzia de balneários restringiram fumar em locais públicos ao longo de vários anos. As cidades onde o tabagismo é proibido incluem Beach Haven, Belmar, Cape May Point, Harvey Cedars, Long Beach Township, Long Branch, Seaside Park, Ship Bottom, Spring Lake e Ocean City. Entretanto, não são somente os balneários que adotaram a iniciativa de restringir o fumo em locais públicos. Em 2013, Jersey juntou-se a outros 8 municípios no Condado de Hudson na proibição do fumo em parques públicos.