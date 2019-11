Newark abrirá 2 novas escolas em 2020

Na Escola de Estudos Globais de Newark, os alunos estudarão diplomacia enquanto aprendem idiomas

Em 2020, Newark abrirá uma nova escola secundária com temas internacionais no próximo ano, com o objetivo de treinar futuros diplomatas e líderes empresariais fluentes em vários idiomas do mundo. Na Escola de Estudos Globais de Newark, os alunos estudarão diplomacia enquanto aprendem a falar árabe, ganham fluência na cultura e idioma chinês ou fazem cursos de economia, anunciou na terça-feira (19) o superintendente Roger León.

“É a nossa escola do futuro”, disse León durante a reunião do Conselho Escolar.

O distrito também abrirá a Escola Elementar Sir Isaac Newton, substituindo a Escola Newton Street, que foi fechada há vários anos. Essa nova escola atenderá os alunos do jardim de infância à 1ª série a partir de setembro de 2020 e depois crescerá uma série por ano até atingir a 8ª série.

Desde que se tornou superintendente em 2018, León prometeu criar novas opções no sistema escolar de Newark que atendam aos diversos interesses dos alunos. Além disso, ele planeja convencer as famílias a pensar duas vezes antes de transferirem as crianças para uma das muitas escolas charter (consórcio público/privado), particulares e administradas pelo Condado de Essex na cidade.

Neste ano letivo, o distrito lançou várias novas “academias” focadas na carreira dentro das escolas e corre contra o tempo para concluir as instalações de ponta para uma escola profissional reformada. Seus esforços para expandir as ofertas de vagas nas escolas públicas seguem o rápido crescimento nas redes de escolas charter em Newark na última década. Nesse período, pelo menos 7 dessa rede educam os alunos até o 12º ano, incluindo o KIPP New Jersey, que abriu uma nova escola neste ano.

O Distrito Escolar perde financiamento público toda vez que um aluno de Newark opta por uma escola charter em vez de uma escola pública.

No entanto, na conferência de pais na terça-feira (19), León frisou que a nova escola se destina a estudantes com notas altas. “Todas as aulas serão de AP”, disse ele aos pais, “o que significa que, se você vem à escola, precisa se preparar para a escola”.

Depois que León visualizou a nova escola na conferência de pais, vários participantes disseram que estavam ansiosos para aprender mais detalhes e acharam a ideia interessante.

“Eu consideraria enviar meus netos para lá”, disse Mary Paige, que tem 18 netos no sistema escolar de Newark. “Para ser honesta com você, eles precisam aprender outro idioma além do inglês, pois isso os ajudaria no futuro”.