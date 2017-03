Newark adquire 51 viaturas e caminhão de bombeiro

A cerimônia inaugural acontecerá no Public Safety Complex, na sexta-feira (10), na Zona Sul da cidade

Na terça-feira (7), o Prefeito Ras Baraka e o diretor do Departamento de Segurança Pública, Anthony F. Ambrose, anunciaram que na sexta-feira (10) serão oficialmente entregues para uso 51 viaturas de polícia e um caminhão de bombeiro que expele espuma. A cerimônia inaugural acontecerá no Public Safety Complex, localizado na 480 Clinton Avenue, na Zona Sul da cidade. Ao final do evento, será realizada uma turnê pelas novas instalações.

As novas viaturas de polícia são equipadas com o Info-Cop, localizadores automáticos de veículos e câmaras nos painéis que visam aumentar a confiança da população e responsabilidade policial. Já o novo caminhão que expele espuma permitirá aos bombeiros o uso de ferramenta mais eficiente para extinguir as chamas em casos envolvendo combustível e materiais perigosos.