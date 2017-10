Newark dá início à construção de parque na Mulberry St.

A primeira fase do projeto será inaugurada no verão de 2018

Na segunda-feira (2), o Prefeito Ras Baraka e empresários líderes participaram da cerimónia de início das obras de construção do tão esperado Mulberry Commons Park. A futura nova área verde, entre a arena Prudential Center e a Penn Station, tende a prover uma ligação direta entre a arena de eventos e a estação de trens numa área aberta atualmente dominada por estacionamentos asfaltados.

Em meados de janeiro desse ano, empresários e autoridades locais reuniram-se no Prudential Center para detalhar o projeto de transformar a área de 22 acres em frente à arena em um parque público com lojas e que ligará o centro de Newark ao bairro do Ironbound. “Este projeto elevará Newark às novas alturas”, disse o prefeito interino, Baye Adofo Wilson.

O projeto, recentemente batizado de Mulberry Commons Park, incluirá residências novas, comércio, parque e uma passarela que ligará o centro da cidade ao Parque Peter Francisco, em frente à Penn Station, entrada do bairro do Ironbound. As obras utilizarão US$ 100 milhões em investimentos privados e US$ 10 milhões de financiamento público.

“Esta cidade renasceu como uma fênix das cinzas”, disse o prefeito Ras Baraka. “Eu estou feliz que hoje Deus permitiu-me fazer parte dessa realidade, quando Newark realmente vivenciará essa renascença que todos nós falamos tanto”.

Os planos de desenvolvimento da área estavam parados há 11 anos devido à burocracia e ações judiciais. A Prefeitura juntou dinheiro para a construção do parque há vários anos, mas nunca o utilizou. Entretanto, representantes da Edison Properties, J&L Companies, Inc. e o Prudential Center, todos eles parceiros no projeto, anunciaram que inaugurarão a primeira fase do projeto no verão de 2018: Um parque de 3 acres que ligará a Mulberry St. e o Edison Place.

“Este parque trará o espaço verde tão necessário à cidade de Newark e, com o seu sucesso, vitalidade econômica”, disse Jennifer Sage, da companhia Sage & Coombe Architects. “Nós criaremos um lugar para jogar, se encontrar, conectar, descansar, ler e, talvez, o mais importante, tornar Newark orgulhosa da tremenda energia urbana que a área proporcionou”.

As autoridades municipais e os construtores acreditam que o parque Mulberry Commons atrairá os moradores na área e visitantes, motivados pela renascença da cidade. O espaço de 22 acres abrange a McCarthy Highway e ligará o centro comercial, estação de trens e o comércio diversificado no Ironbound.

“Isso transformará a experiência das pessoas que visitam ou passam por Newark”, disse Hugh Weber, presidente do NJ Devils e Prudential Center.