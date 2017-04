Newark derreterá 168 armas confiscadas nas ruas

As armas serão levadas à cidade de Sayreville, no sul de New Jersey, onde serão destruídas

Na tarefa contínua de retirar armas ilegais das ruas, a Prefeitura de Newark anunciou na quinta-feira (13) que estava destruindo 168 armas de fogo confiscadas na cidade.

“Mais de 160 armas atrás de mim que foram retiradas das ruas de Newark serão derretidas e destruídas para que assim não parem nas mãos de outras pessoas”, disse o diretor do Departamento Municipal de Segurança Pública, Anthony F. Ambrose, durante uma conferência de imprensa.

Atrás dele, dezenas de armas de diversos tipos foram encostadas contra a parede e encheram 2 barris e uma mesa longa. Eram AK-47, fuzis e outras armas usadas nas Forças Armadas, incluindo na Guerra do Vietnam.

“Isso é um absurdo, que esse arsenal entre no estado de New Jersey e arruíne vidas”, acrescentou Ambrose, segurando um AK-47. “Isso continua a ser uma praga em muitas comunidades”.

As armas serão levadas à cidade de Sayreville, no sul do estado, onde serão queimadas.

Em 2017, o Departamento de Polícia de Newark (NPD) confiscou mais de 100 armas de fogo, detalhou Ambrose. Ano passado, foram confiscadas e ao longo dos últimos 3 anos, quase 1.600 armas foram apreendidas. O diretor acrescentou que, embora New Jersey possua leis rigorosas relacionadas ao porte de armas, elas entram no estado através dos estados localizados ao sul e oeste, que possuem leis mais flexíveis.

O Departamento de Polícia e a Promotoria Pública do Condado de Essex determinarão que armas podem ser destruídas. As armas usadas em homicídios não podem ser destruídas, informaram as autoridades. Outras 300 armas aguardam permissão para destruição.

“Elas arruínam vidas e famílias de muitas pessoas”, disse Ambrose. “Nós tiramos o chapéu para inúmeros agentes de polícia que arriscam suas vidas”.