Newark é cidade favorita para receber sede da Amazon, diz governador

O gigante do varejo online está escolhendo um local para a construção de sua segunda sede nos EUA

Na segunda-feira (16), o Governador Chris Christie anunciou que o estado apoiou a oferta de Newark de atrair o gigante de vendas a varejo online Amazon.com para construir a segunda sede da empresa em New Jersey. Ele fez o pronunciamento durante uma coletiva de imprensa com o Senador Cory Booker (D-NJ) e o prefeito de Newark, Ras Baraka. O estado e a cidade estão oferecendo à Amazon.com cerca de US$ 7 bilhões de incentivos fiscais para a 2ª sede, conhecida como HQ2, em Newark.

Christie disse que a maior cidade do estado não seria somente “a melhor escolha”, mas “o local ideal” para as novas instalações que gerariam 50 mil vagas de trabalho.

Outros locais em New Jersey, como New Brunswick, Camden, condados de Gloucester e Salem, também já foram avaliados e podem ainda entrar na disputa. Entretanto, Christie disse que Newark possui qualidades únicas, como a proximidade com New York City, o Aeroporto Internacional e as principais rodovias.

“Nós vemos o crescimento acontecendo em Newark”, comentou o Governador.

O potencial para as novas instalações, que a Amazon.com anunciará na primavera se mudará para New Jersey ou outra parte do país, alavancaria anos da renascença que ocorre em Newark.

“A realidade é que esse é o tipo de parceria a qual todos nós devemos nos orgulhar”, disse Booker. “Vamos falar a verdade sobre essa cidade incrível”, acrescentou ele, que atuou como prefeito no município antes de se candidatar e vencer o posto de senador federal. “Há séculos, Newark foi uma das principais cidades da América”.

O legislador federal declarou que Newark tem “retornado o desenvolvimento” nos últimos anos depois de ser afetada durante décadas por problemas financeiros e aumento da criminalidade. “A Amazon seria inteligente se viesse para cá”, disse Booker.

Cidades por todo o país têm competido para abrigar a segunda sede da Amazon.com. Christie propôs US$ 5 bilhões em incentivos fiscais para ajudar a atrair a companhia e líderes legislatura estadual, de maioria democrata, assinaram embaixo.

Newark acrescentaria mais incentivo, incluindo o abatimento de US$ 1 bilhão em imposto predial e a isenção fiscal que permitiria que os funcionários da Amazon HQ2 mantenham aproximadamente US$ 1 bilhão dos salários por até 20 anos, segundo o escritório do Governador.

“Não há outro lugar no país que a Amazon deveria ir, mas aqui”, disse Baraka. “New Jersey e Newark são os locais ideais. Eu estou grato pelo povo de Newark e pelo apoio do Governador à tentativa de Newark, a qual é certa para a nossa cidade e para o Estado de New Jersey. Agora, o momento ideal é esse. A Amazon pode ser uma parceira poderosa na formação de nosso futuro”.

“Desde a nossa infraestrutura de transmissão de dados, que oferece banda larga de última geração e a internet mais rápida à nossa infraestrutura logística sem paralelos com trens, rodovias, estradas de ferro aeroportos e portos, nós podemos ajudar a Amazon a mover pessoas e produtos como nenhuma outra cidade pode”, acrescentou. “Chegou a hora de dizer, sim é Newark”.