Newark encoraja residentes a usar filtros em água contaminada por chumbo

As mulheres grávidas e famílias com crianças com idade abaixo de 6 anos ainda poderão pegar 2 engradados de água a cada duas semanas

A partir da próxima terça-feira (8), os moradores na cidade de Newark (NJ) não poderão mais pegar gratuitamente água engarrafada e deverão usar os filtros distribuídos pela Prefeitura para reduzir os níveis de chumbo na água, informou o Prefeito Ras Baraka.

“A nossa mensagem é simples: Os filtros funcionam, usem os filtros”, disse ele na sexta-feira (4), depois que testes preliminares demonstraram que a maioria dos filtros funciona na redução do volume de chumbo na água utilizada para beber. “Esses índices nos deixam confortáveis para seguir em frente sem a água engarrafada”.

As mulheres grávidas e famílias com crianças com idade abaixo de 6 anos ainda poderão pegar 2 engradados de água a cada duas semanas. A contaminação por chumbo é especialmente danosa ao desenvolvimento físico e mental de crianças. Desde 12 de agosto, Newark já distribuiu mais de 123 mil engradados de água engarrafada, após testes iniciais revelarem que 2 entre 3 filtros não baixavam o nível de chumbo na água como o esperado. Não existe índice seguro de chumbo, mas o governo federal estabeleceu o índice máximo de 15 partes por bilhão e 99% funcionam se a água circular por pelo menos 5 minutos, informaram as autoridades estaduais e municipais.

Os resultados do teste final dos filtros não foram divulgados. O Departamento Federal de Proteção Ambiental (EPA), que inicialmente pediu a Prefeitura para distribuir água engarrafada, informou que não estava fazendo uma recomendação final com relação à água engarrafada.

“O EPA recebeu um relatório da Prefeitura de Newark para revisão”, disse um porta-voz do órgão. “Uma vez que essa revisão esteja concluída, o EPA continuará a coordenar com a Prefeitura e o Estado para finalizar as recomendações”.