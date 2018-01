Newark está entre 20 finalistas para sede da Amazon

A maior cidade do Estado Jardim disputa com outras 8 regiões localizadas na costa leste dos EUA

Na quinta-feira (18), a Amazon.com nomeou 20 cidades finalistas na disputa para abrigar a 2ª sede da gigante do comércio a varejo online. A lista diminuiu o número de estados e municípios concorrentes e o local escolhido tende a se beneficiar com 50 mil vagas de empregos diretos e indiretos e US$ 5 bilhões de investimentos. Entre as cidades que competem estão: Columbus (Ohio), Dallas, Denver, Indianápolis, Los Angeles, Miami, Montgomery County (Md.), Nashville, Newark (NJ), New York City, Northerm Virgínia, Filadélfia, Pittsburgh, Raleigh (NC), Toronto e Washington-DC.

No geral, a lista revela que a Amazon.com está interessada em sair de sua zona de conforto geográfica na costa oeste dos EUA. Apesar das ofertas feitas por Vancouver, British Columbia, ambas no Canadá, Portland (Ore.) e San Francisco (CA), a cidade mais próxima que consta na lista é Los Angeles, mais de 1 mil milhas de distância ao sul. Na escolha, a companhia parece priorizar a costa leste e o sul do país. Salt Lake City não entrou na lista, apesar da crescente população tecnológica em Utah.

Aparentemente, a região nordeste dos EUA, devido à concentração de universidades e empresas na área da tecnologia, atrai bastante a atenção da Amazon.com, pois a lista de cidades finalistas inclui: Boston, Nova York, Newark, Filadélfia e até Toronto. Já o sul do país inclui Washington-DC, Atlanta, Miami, Montgomery County (Md.), Nashville, Northem Virgínia e Raleigh (NC).

A localidade escolhida pela empresa deverá cumprir os seguintes requisitos: Estar em área metropolitana com mais de 1 milhão de pessoas, possuir ambiente estável e favorável ao comércio e ter o potencial de atrair e manter talentos no campo da tecnologia. Aproximadamente, 238 cidades e regiões nos EUA e Canadá aplicaram.