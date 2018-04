Newark fará operação tapa-buracos à partir da próxima semana

O programa vigorará entre segunda-feira (9) e 15 de junho, no início da primavera

Como resultado do inverno longo, intenso e o processo de reorganização do serviço de limpeza das ruas, a Prefeitura de Newark está lançando um programa acelerado de tapagem dos buracos (pothole) no asfalto por toda a cidade. O programa vigorará entre segunda-feira (9) e 15 de junho.

Foram designados equipamentos e funcionários extras para cada região do município. Durante o período do programa não serão dadas multas ou os carros serão multados nos lados alternados de estacionamento nas ruas. Entretanto, os residentes devem cooperar e mover os veículos como nos dias regulares de limpeza.

Um buraco (pothole) é uma falha estrutural em uma superfície de estrada, causada por falha principalmente no pavimento de asfalto devido à presença de água na estrutura entre o solo e à presença de tráfego passando sobre a área afetada. A infiltração de água no solo enfraquece o apoio. O tráfego, em seguida, desgasta e quebra a superfície de asfalto mal apoiada na área afetada. A ação contínua do tráfego afunda tanto o asfalto quanto o solo e provoca um furo no pavimento.

Em áreas sujeitas ao congelamento e descongelamento, o gelo pode danificar um pavimento e criar aberturas para a entrada de água. Na primavera, o degelo de pavimentos acelera esse processo quando o descongelamento das partes superiores do solo sob um pavimento não consegue drenar camadas inferiores ainda congeladas, saturando assim o solo e enfraquecendo-o. Os buracos podem ser o resultado de quatro causas principais: 1) Espessura insuficiente do pavimento para suportar o peso do tráfego durante os períodos de congelamento/descongelamento; 2) Drenagem insuficiente; 3) Falhas em sarjetas (meio-fio) e fundações de serviços públicos (tampas de esgoto e ralos públicos); e 4) Defeitos e fendas no pavimento sem manutenção e vedação, de modo a acumular humidade e comprometer a integridade estrutural desse pavimento.

Na Zona Leste, também conhecida como bairro do Ironbound, o programa de cobertura dos buracos vigorará entre segunda-feira (23) e sexta-feira (27) e 28 de maio a 1 de junho.

Além disso, a Prefeitura está recapeando 50 milhas (80.4 Km) de ruas ao longo de 2018. As ruas que sofrerão recapeamento poderão ser verificadas no website: www.newarknj.gov. Os casos urgentes de limpeza das ruas e buracos podem ser informados através do tel.: (973) 733-3644.