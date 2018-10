Newark fecha ruas para gravações de “Joker”, novo filme do Batman

O Departamento de Segurança Pública de Newark postou no Twitter um comunicado detalhando quais ruas serão fechadas e mudanças no trânsito

Duas semanas depois que Jersey City foi cenário das gravações do filme “Joker”, a equipe de produção do DC Comics que contará o surgimento do vilão mais famoso do Batman estará seguindo para Newark. A produção na “Brick City” acontecerá entre sábado (13) e terça-feira (16). Em virtude disso, o Departamento de Segurança Pública de Newark postou no Twitter um comunicado detalhando quais ruas serão fechadas e mudanças no trânsito em virtude das filmagens.

. Sábado (13), das 5:00 am às 8:00 pm:

. Fechamento:

. Market Street entre as ruas Mulbery e Halsey.

. Beaver Street entre as ruas Marlet e Clinton.

. Restrições no estacionamento:

. Beaver Street entre as ruas Clinton e Market.

. Clinton Street entre as ruas Broad e Beaver.

. Domingo (14), das 5:00 am às 8:00 pm:

. Fechamento:

. Market Street entre as ruas Mulberry e Washington.

. Halsey Street entre a Bank Street e Maiden Lane.

. Brandford Place entre as ruas Washington e Broad.

. Restrições ao estacionamento:

. Branford Place entre as ruas Washington e Broad.

. Halsey Street entre as ruas Bank e Maiden.

. Washington Street entre as ruas Academy e Market.

. Segunda-feira (15), das 4:00 pm às 5:00 am:

. Fechamento:

. Market Street entre Mulberry Street e University Avenue.

. Washington Street entre Raymond Boulevard e Market Place.

, Halsey Street entre as ruas William e Bank.

. Academy Street entre a Broad Street e University Avenue.

. Branford Place entre as ruas Washington e Broad.

. Restrições no estacionamento:

. Washington Street entre Raymond Boulevard e Market Street.

. Terça-feira (16), das 4:00 pm às 8:00 am:

. Fechamento:

. Market Street entre as ruas Broad e Washington.

. Halsey Street entre as ruas William e Bank.

. Branford Place entre as ruas Washington e Broad.

. Restrições no estacionamento:

. Halsey Street entre as ruas William e Bank.

O filme de Todd Phillips, que tem como ator principal Joaquin Phoenix, está marcado para ser lançado em outubro de 2019. Esta não é a primeira vez que um filme do Batman é filmado em Newark, pois o “The Dark Knight Rises” teve algumas cenas gravadas na cidade em 2011.