Newark ganha Mais Sabor Italiano com restaurante especializado em massas

Restaurante oferece um cardápio com gastronomia italiana bem diversificada e autêntica

Grande palco da História Ocidental, mormente com o Império Romano e o Renascimento, dona de belezas arquitetônicas e artísticas con­sideradas patrimônios da humanidade, a Itália guarda em seu passado histórico riquezas inestimáveis. Uma delas, certamente, a culinária.

Afinal, quem não conhece suas famosas pizzas, suas massas tradicionais, risotos e outras tantas iguarias?

A cozinha italiana está entre as mais completas, ricas e deliciosas do mundo. Sua abundância, opulência e diversidade resultam da presença de vários povos que habitaram a península Itálica por centenas de anos. De cada povo que ali viveu, ficaram dotes culinários, elementos, pratos, técnicas e segredos passados a gerações. Esse legado muito rico acabou se tornando “produto” de exportação, quando imigrantes italianos vieram para América, incluindo Brasil e Estados Unidos.

Um cantinho italiano

Pizza, Lasagna Bolognese, Canneloni di Carne, Rigatoni All Amatriciana, Risotto, Gnocchi, Spaghetti Ai Frutti di Mare… Você pode não saber falar italiano, mas, se entendeu as palavras acima, certamente é um entre os milhões de fãs que a gastronomia italiana formou por todo o planeta. Especialmente apreciada por nós, brasileiros, que a consumimos muito nas macarronadas de domingo, nas pizzas que pedimos por delivery, no Nhoque que uma tia fez pra nós na nossa infância e nós jamais nos esquecermos daquele molho fantástico, as comidas italianas nos encantam e seduzem há muitos anos e já se tornaram parte integrante da nossa vida.

A boa notícia é que Newark acaba de ganhar um delicioso cantinho com sabor de Itália: é o restaurante Mais Sabor Italiano, que fica na 94, Monroe St, bem no coração do Ironbound.

O restaurante é fruto do sonho de seus proprietários. “Eu sempre quis trabalhar com massas porque a gente sabe que a comida italiana é uma unanimidade mundial, todo o mundo gosta e eu, claro, gosto demais. A gente sempre quis abrir um restaurante assim aqui em Newark, no Ironbound, para servir nossa comunidade com uma boa comida, com preço bom, podendo atingir os comerciantes da redondeza. Isso com um clima familiar e bem gostoso de curtir”, salienta Ricardo B. Schiavini, um dos proprietários do Mais Sabor Italiano.

Newark é famosa pela qualidade de sua gastronomia, na qual se destacam as cozinhas

Portuguesa, Espanhola e Brasileira, com casas muito tradicionais como a espanhola Iberia, a portuguesa Sol-Mar e as brasileiras Delícias de Minas, Casa Nova, Boi na Brasa, Sabor Unido, entre outras. Segundo Mauro Pina, faltava em nossa comunidade, uma casa que oferecesse um cardápio com gastronomia italiana bem diversificada e autêntica. “Essa lacuna foi muito bem preenchida com a inauguração do Mais Sabor italiano. Eu vim do Queens, quando soube da inauguração, porque simplesmente não resisti à curiosidade de experimentar a comida, pra ver se seria boa ou não. Afinal, sempre houve essa lacuna aberta em nossa comunidade. Tem muitas e boas pizzarias, mas comida tradicional italiana feita por chef italiano mesmo e essa pizza diferente, quadrada, que eles chamam de “pizza do chef”, a gente não tinha até então aqui no Ironbound. Por isso vim, experimentei e estou dando nota 1000 para a cozinha.

Principalmente por ser o primeiro dia, quando as coisas ainda podem não estar funcionando muito bem, eu achei perfeito! Vale a pena experimentar”, comenta.

“Mangia che te fa bene”, em bom Português, “coma, que te faz bem”. Sim, quem ganha são todas as pessoas que compõem essa maravilhosa comunidade imigrante e, porque não dizer, os anfitriões americanos, sempre que alguém faz algo com carinho, com capricho, com esmero. Produzir a comida italiana requer não menos que alma, arte e muito coração. Então, “mamma mia”, que está esperando aí parado?!

Por Alexandre Benony