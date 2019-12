Newark oferece ótimas opções para as celebrações do Réveillon

O restaurante Delícias de Minas realizará sua festa no Avenue A Club e o Casa Nova Grill celebrará no ballroom do Robert Treat Hotel, ambos em Newark (NJ)

O ano de 2019 se aproxima do fim e inúmeros brasileiros moradores em Newark (NJ) e regiões vizinhas se preparam para a contagem regressiva e a chegada de 2020. Este ano, o restaurante Casa Nova realizará o evento no Avenue A Club e terá como atrações Sandami, ex-vocalista da grupo Sambô, e DJ Miss Cady, cunhada da cantora Ivete Sangalo, que virão diretamente do Brasil, além de os artistas locais André Neves, Rodrigo Costa e Felipe Pavani.

O bufê terá tudo incluído, ou seja, entrada, jantar, sobremesa e café da manhã. Já o bar servirá uísque, vodca, vinho branco, champanhe, refrigerante e água. O The Avenue Clube A, também conhecido como o “Museu dos Carros”, fica localizado no 58 Avenue A, em Newark. O estabelecimento possui estacionamento próprio. Informações e aquisição de ingressos podem ser obtidas através do tel.: (973) 589-1920 ou online no website: www.eventbrite.com. Crianças de 0 a 2 anos não pagam e de 3 a 10 anos pagam meia entrada.

Sandami é dono de uma extensão vocal sem limites e agudos de rock´n´roll que ganham suingue com o inseparável pandeiro, o intérprete, compositor e percussionista lança sua carreira solo depois de 9 anos à frente do grupo Sambô. Reconhecido como um crossover entre o rock e o samba, o artista mostra que vai além com suas releituras e agora, também, com as canções autorais.

Cunhada da cantora Ivete Sangalo, a DJ Miss Cady promete agitar a noite. Loira e com um corpo escultural, ela mantém seus 52kg em 1,66m de altura e a disposição para enfrentar as pickups das noites pelo Brasil e pelo mundo afora com a ajuda do irmão nutricionista. “Comecei como DJ há dez anos, por causa de uma brincadeira aqui em Salvador. A coisa ficou séria e viajei para Índia, Estados Unidos, Catar e Turquia. Eu sempre sonhei em trabalhar com arte e música, mas nunca toquei instrumento algum, então, ser DJ foi ideal. Estou num momento de muita realização, mas ainda falta lançar as músicas que componho agora que assumi a minha vontade de cantar”, disse Cady em entrevista ao jornal Extra.

Já o Casa Nova Grill realizará a festa do Réveillon no ballroom do luxuoso Robert Treat Hotel, na 50 Park Pl., no centro de Newark (NJ). Os ingressos incluem bar aberto a noite toda, jantar e café da manhã incluídos, mesa de frutas, serviço de babá, entre outros. Além disso, ainda há a possibilidade de agendamento de reservas no próprio hotel.

A animação ficará por conta da dupla César Menotti & Luciano, que virá diretamente do Brasil, e os artistas locais da Banda Casa Nova, Santa Fé e Duo Play. O sertanejo dos irmãos César Menotti & Fabiano está confirmadíssimo. César Menotti é um dos grandes sucessos da música sertaneja ao lado do irmão Fabiano e com quem forma a dupla César Menotti & Fabiano.

O gosto pela música começou desde a infância, sempre incentivado pelo pai que é fã da música sertaneja. César Menotti e seus irmãos, Fabiano e Fábio, começaram fazendo apresentações ainda na adolescência, reuniões de família e festas infantis. Quando se mudaram de Ponte Nova para Belo Horizonte (MG) começaram a ganhar notoriedade tocando em bares frequentados por universitários. Fábio foi o primeiro parceiro de Fabiano e hoje é produtor musical e empresário da dupla César Menotti & Fabiano. O primeiro CD lançado foi em 2005, o álbum levava o nome dos irmãos.

Os ingressos estão à venda no Casa Nova Grill, na 264 Ferry St., no bairro do Ironbound, em, Newark (NJ). Informações: (973) 465-0445 e (973) 589-4486.

Outra opção menos agitada, mas sofisticada e intimista, é o Q’Tal Bar & Grill, na 3 Kearny Avenue, em Kearny (NJ). O estabelecimento oferece música ao vivo quintas-feiras e domingos e aos sábados feijoada nobre e samba.