Newark propõe a Amazon 6 lugares para nova sede

As localizações ficam nas imediações do centro histórico da cidade e da Penn Station

Nessa semana, a Prefeitura de Newark divulgou a proposta feita para abrigar a 2ª sede da Amazon; após vários meses de sigilo. A cidade ofereceu 6 locais diferentes na região central como espaços em potencial que poderiam ser ocupados pela gigante do comércio a varejo online. Os locais totalizam 15 milhões de pés quadrados de espaço comercial. Caso a cidade seja escolhida, a Amazon terá US$ 7 bilhões de abatimentos fiscais. Os locais propostos ficam todos nas proximidades da Penn Station e da estação de trens na Broad Street.

“Para os funcionários da Amazon, Newark oferece oportunidades de qualidade de vida que se expandem mensalmente com a chegada de restaurantes novos, comércio e entretenimento”, diz a proposta. “Em meia hora de viagem, os funcionários da Amazon serão capazes de satisfazer quase qualquer estilo de vida”.

As autoridades municipais propuseram dividir a mudança da Amazon para a “Brick City” em três fases. A fase 1 envolveria a mudança da companhia para espaços comerciais já disponíveis. As fases 2 e 3 permitiriam que a Amazon se mude ou expanda suas operações para prédios novos construídos.

Gateway Center: Parte da fase 1, o local oferece 650 mil pés quadrados de espaço comercial já prontos para ocupação. O complexo contém 4 torres, 1 hotel e um túnel que conecta todos ao comércio a varejo. Mulberry Commons: A área inclui um futuro parque urbano de 3 acres que unirá a área central de Newark com o bairro do Ironbound e inclui um galpão desativado que será transformado em 450 mil pés quadrados de espaço comercial e comércio a varejo no térreo. Matrix Riverfront: O local dispõe de 2 localizações (4 prédios) para os escritórios da Amazon nas fases 1 e 2. Cada localização oferece 1 milhão de pés quadrados de espaço comercial. O local possui o terreno menor, 5 acres, mas é o mais próximo da Penn Station e a poucos minutos do Gateway Center e Mulberry Commons. RBH-SoMa: O local inclui 9 acres de terreno e faz parte do centro histórico de Newark. A área é circundada pelas ruas Broad, Market, Washington e Hill. Lotus-Riverfront: O espaço ocupa 12 acres de terra e atualmente abriga o Newark Bears Stadium, que poderá ser substituído por 2 mil unidades residenciais. Washington Park Campus: A área é composta de 2 prédios, um na 33 Washington St., e outro na 520 Broad Street, e ambos totalizam 350 mil pés quadrados de espaço comercial. Além disso, há 300 mil pés quadrados de estacionamento na Rota 21 e também pode ser utilizada para a construção de espaço comercial adicional.

No início de abril, o Governador Phil Murphy e o Prefeito Ras Baraka reuniram-se com representantes da Amazon para discutirem as possíveis localizações para a sede da empresa. O Senador Cory Booker (D-NJ) e o empresário e filantropo Ray Chambers também participaram do encontro. A Amazon realizou reuniões similares com todas as 20 cidades finalistas.