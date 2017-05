Newark prorroga pagamento do imposto predial

Os contribuintes terão até quarta-feira (24) para pagar as contas sem serem cobradas multas por atraso

O Prefeito Ras Baraka e o Conselho Municipal de Newark autorizaram a prorrogação do prazo de pagamento da 2º quadrimestre da parcela do imposto predial e as contas de água e esgoto até 24 de maio. Os pagamentos não serão considerados atrasados se forem efetuados antes e até quarta-feira (24). Portanto, qualquer multa ou juros por atraso não serão cobrados antes de quinta-feira (25).

A decisão foi tomada com o objetivo de compensar os contribuintes que não puderam pagar as contas online em virtude do vírus que atacou alguns dos sistemas de computadores da Prefeitura de Newark.

Contribuintes podem efetuar o pagamento via correios para: P.O. Box 64000, NJ, 07101 ou ser depositá-lo na caixa de correspondências, disponível 24 horas, na sede da Prefeitura, na Green Street. Os cheques devem ser feitos em nome de: City of Newark.

Além disso, o pagamento pode ser feito em pessoa na sede da Prefeitura de Newark, na 920 Broad Street, Centro, Newark, NJ, 07102.

“Os computadores de (Prefeitura) de Newark foram atingidos por um vírus e ainda estamos nos recuperando. A maioria dos nossos serviços municipais, como a coleta de pagamentos e emissão de certidões de nascimento está operando normalmente novamente. Em nenhum momento durante o incidente a nossa política de serviços foi afetada. Alguns de nossos serviços online ainda estão em trabalho de reparos”, informou a Prefeitura.

“Nós agradecemos os residentes de Newark pela paciência e cooperação enquanto trabalhamos para restaurar todos os nossos serviços”, concluiu.