Newark receberá mais US$ 155 mi para troca de tubulações de chumbo

A cidade de Newark (NJ) está recebendo US$ 155 milhões através de um novo acordo de lease com o Port Authority of New York & New Jersey. Tal acordo ajudará no processo de substituição de toda a tubulação de chumbo que abastece de água as residências no município, anunciou o Prefeito Ras Baraka, na segunda-feira (30).

Apesar de os detalhes não terem sido divulgados, Baraka realizou uma coletiva de imprensa, na tarde de terça-feira (1).

A ação é a resposta mais recente na crise provocada pela contaminação da água por chumbo na maior cidade de New Jersey e que atraiu atenção nacional. Há um mês, o comissário executivo do Condado de Essex, Joseph DiVincenzo Jr., anunciou o empréstimo de US$ 120 milhões a Newark, com o objetivo de substituir 18 mil tubulações antigas, as quais conectam individualmente cada imóvel com as linhas principais no subsolo. O prazo para a conclusão do trabalho é entre 2 a 2.5 anos.

O nível de chumbo na água em Newark disparou em 2017, mas o problema escalou no último verão quando o Governo Federal pediu que a Prefeitura distribuísse água em garrafas plásticas. O pedido ocorreu depois que testes revelaram resultados alarmantes e puseram em dúvida a eficácia dos 39 mil filtros de água distribuídos em Newark como solução de curto prazo para reduzir a contaminação da água por chumbo como era previsto.

Semana passada, Newark começou a diminuir a distribuição de água engarrafada depois que testes preliminares em mais de 300 filtros revelaram que 97% deles funcionavam para remover o chumbo da água das torneiras.

Os residentes em Newark recebem água de uma das duas estações de tratamento: A Pequannock e a Wanaque. A crise provocada pela contaminação de chumbo está impactando especialmente os residentes que moram nas regiões sul, oeste e partes das regiões norte e central da cidade, as quais são atendidas por Pequannock.

O processo de tratamento de água nas instalações de Pequannock que visava evitar que o chumbo se soltasse das tubulações antigas parou de funcionar, o que causou a elevação dos níveis de chumbo. A cidade mudou o seu processo de tratamento, mas o efeito disso somente poderá ser percebido daqui a alguns meses.

A solução ao longo prazo para o problema é a troca das tubulações antigas. Embora essas tubulações pertençam aos proprietários dos imóveis, Newark realizará gratuitamente as substituições dos canos.